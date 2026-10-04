Treno Sibari-Bolzano, stop a Natale e poi nuovo percorso

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SIBARI perderà (temporaneamente) il suo treno Frecciarossa. Dal 13 dicembre al 27 gennaio (date confermate da Rfi), la chiusura della Galleria Santomarco imporrà la sospensione del servizio, perché sarà interrotto il collegamento con la linea tirrenica. La chiusura della Galleria è dovuta a lavori programmati da parte di Rfi.

Il servizio da Sibari riprenderà alla riapertura della Galleria, ma con una novità. Ad annunciarla l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo, in un video pubblicato sui suoi social, per fare chiarezza sulle sorti del treno che chi ha cercato di prenotare in questi giorni non ha trovato disponibile per dicembre. Masticando amaro, perché i collegamenti a lunga percorrenza in Calabria nel periodo di Natale intercettano grande utenza.

Quest’anno, però, chi rientrerà a Sibari (e località vicine) per le feste dovrà farlo in bus e non in treno.

C’è comunque una buona notizia: il treno non sparisce. Chiusi i lavori sulla Santomarco, Sibari riavrà la sua “alta” velocità (che peraltro è pagata, almeno in parte, dalla Regione). Ci sarà però un cambiamento: il treno modificherà percorso. Diventerà Sibari-Milano-Torino. Alle 14 si arriverà nel capoluogo meneghino, alle 15 all’ombra della Mole. «Abbiamo voluto fortemente questo cambio di rotta per favorire coloro i quali dalla Calabria devono recarsi verso Milano e Torino e viceversa» dice Gallo nel video. La domanda per quelle località, insomma, sarebbe maggiore.

Oggi il Frecciarossa Sibari-Bolzano ferma – dopo Torano, Paola, Scalea – a Salerno, Napoli Afragola, Roma Termini, Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento e Bolzano. Nel nuovo percorso dovrebbe mantenere l’itinerario invariato fino a Bologna e poi proseguire per Milano e Torino. «Questo treno, a cui teniamo tantissimo e che sosteniamo da anni, non è un treno che può finire la sua corsa. Anzi abbiamo recentemente creato l’adduzione da Metaponto, sia di mattina sia di notte, quando il treno arriva», spiega Gallo. Dal 13 dicembre fino alla riapertura della Galleria, il treno sarà Paola-Milano-Torino. Dalla riapertura della Galleria si arriverà fino a Sibari. Uno stop quindi provvisorio. «Non potevamo certo fermare i lavori della Santomarco» aggiunge l’assessore nella parte finale del suo video.

L’interruzione del passaggio dalla Galleria avrà ripercussioni anche sui pendolari che viaggiano da Cosenza e sulle coincidenze con l’alta velocità da Paola. Presumibilmente Trenitalia ovvierà con un servizio di navette, ma i dettagli sulle modifiche del servizio saranno diffusi nelle prossime settimane, quando Rfi comunicherà ufficialmente l’avvio dei lavori.