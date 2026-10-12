Trasporti, Fillea: «No alla soppressione del Sibari-Bolzano»

1 minuto per la lettura

Fillea Cgil Bolzano e Calabria chiedono di mantenere il collegamento ferroviario diretto Sibari-Bolzano o di attivare un servizio equivalente senza cambi

La Fillea Cgil di Bolzano e la Fillea Cgil Calabria contestano la prevista soppressione, dal prossimo febbraio, del collegamento diretto Frecciarossa tra Sibari e Bolzano, in entrambe le direzioni. Al suo posto sarebbe attivata una nuova linea con capolinea a Milano.

I sindacati chiedono di mantenere il collegamento diretto oppure, in alternativa, di predisporre un servizio integrato equivalente che eviti ai passeggeri di cambiare treno. Domandano inoltre l’apertura immediata di un tavolo di confronto con Trenitalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige e le Province autonome interessate.

LEGGI ANCHE: Treno Sibari-Bolzano, stop a Natale e poi nuovo percorso

Al confronto, secondo le organizzazioni sindacali, dovrebbero partecipare anche le associazioni datoriali del settore delle costruzioni, per individuare soluzioni a tutela dei lavoratori pendolari.

FILLEA, SOPPRESSIONE SIBARI-BOLZANO. L’appello alla politica calabrese

Fillea Cgil Bolzano e Fillea Calabria rivolgono un appello «forte e unitario» alla politica calabrese, alla Regione e a Trenitalia, chiedendo di rivedere la decisione prima che diventi operativa.

«Non possiamo accettare che chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a costruire le infrastrutture del Paese venga abbandonato a fronte di una decisione calata dall’alto», dichiarano Marco Nardini, segretario generale della Fillea Cgil Bolzano, e Simone Celebre, segretario generale della Fillea Calabria.

Per i due dirigenti sindacali, difendere il collegamento significa tutelare «la dignità del lavoro» e il diritto di molti calabresi di rientrare dalle proprie famiglie.