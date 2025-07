Cosa succede mentre Los Angeles brucia?

2 minuti per la lettura

La città degli angeli si sta trasformando. Dalle stelle alle stalle. Los Angeles tra incendi e depenalizzazione dei furti.

Los Angeles, città del sud della California, simbolo dell’industria cinematografica statunitense, è da sempre crocevia delle personalità più importanti del mondo dello spettacolo. È la città della prima, iconica “Walk of fame”: marciapiede percorribile a piedi su cui è possibile ammirare, sotto i propri piedi, impronte di mani delle star del cinema e della televisione. Diventata attrazione turistica globale, è stata replicata in varie città in giro per il mondo.

La città dà luogo al Dolby Theatre, sede della cerimonia che ogni anno si tiene ad Hollywood per l’assegnazione degli Oscar. È il luogo dove sono presenti gli studi cinematografici di tutte le maggiori case produttrici del cinema. Una capitale ricca di cultura pop che tutti almeno una volta hanno sognato di poter vedere con i loro occhi.

Eppure, qualcosa sta cambiando. Mel Gibson, famoso attore e produttore cinematografico, si è espresso al riguardo in un’intervista televisiva: “In situazioni come questa ti chiedi: è fatto apposta? È folle da pensare, ma inizi a chiederti se c’è uno scopo. Quale potrebbe essere? Vogliono lo stato vuoto? Non lo so.”

COSA STA SUCCEDENDO A LOS ANGELES?

Le sue parole si riferiscono agli incendi che in modo ripetuto si sono verificati nei primi mesi dei 2025. Le conseguenze sull’ambiente sono enormemente negative: oltre alla devastazione degli ecosistemi all’interno della Angeles National Forest, la qualità dell’aria in tutta la città è drasticamente peggiorata.

Come se non bastasse, dal 2025 è entrata in vigore una legge che ha portato la depenalizzazione dei furti al di sotto dei 950 dollari, contribuendo a rendere Los Angeles, per usare un eufemismo, una città poco sicura. A peggiorare la situazione, a giugno è scoppiata una guerra civile come reazione alla legge anti-immigrazione. I cittadini californiani si sono contrati con la Guardia Nazionale californiana schierata da Trump per sopprimere le proteste. Eppure, secondo quelle che sono le leggi federali della California, l’ordine di schierare le truppe militari sarebbe arrivato in maniera quanto meno illegittimo. L’ordine di schierare la guardia nazionale californiana, infatti, potrebbe arrivare solo dal governatore secondo l’emendamento numero dieci della costituzione americana.

Insomma, più che degli angeli, Los Angeles si sta trasformando nella città del demonio. Queste vicende sono la dimostrazione di come, gli Stati Uniti, non siano quel posto pieno di libertà e di possibilità che per anni ci è stato raccontato anche attraverso all’industria cinematografica Hollywoodiana. Anzi, citando un brano di Kanye west e Kendrick Lamar, “No more parties in LA” dovrebbe essere lo slogan delle proteste civili in atto nella città californiana.