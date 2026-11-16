“Rosamaro”, un sasso chiamato violenza: a Cosenza, il regista Giuseppe Tesi racconta vittime e carnefici

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Al Cinema Teatro Italia di Cosenza la presentazione del docufilm “Rosamaro”, vincitore del bando della Fondazione Caript. Nella nostra intervista, il regista Giuseppe Tesi racconta il volto della violenza e spiega la scelta di dare voce sia alle vittime sia ai maltrattanti: «Il silenzio è sempre una sconfitta. Ai giovani dico: parlatene, chiedete aiuto».

COSENZA – «La violenza è un sasso che rotola velocemente». È una metafora della spirale di sopraffazione che, una volta innescata, rischia di diventare inarrestabile e di riprodursi nel tempo. Da questa suggestione prende forma “Rosamaro”, il docufilm diretto da Giuseppe Tesi, vincitore del bando della Fondazione Caript, presentato al Cinema Teatro Italia di Cosenza. Un’opera che sceglie di affrontare uno dei fenomeni più drammaticamente attuali della nostra società attraverso una prospettiva originale e articolata: raccontare la violenza non soltanto attraverso gli occhi di chi la subisce, ma anche dando voce a chi la esercita. Due dimensioni che si intrecciano, facendo emergere storie, fragilità, responsabilità e conseguenze, senza fermarsi alla semplice denuncia. È proprio il regista, nell’intervista realizzata in occasione della presentazione cosentina, a spiegare il senso di questa scelta narrativa e il significato racchiuso nel titolo.

La presentazione di Rosamaro è stata anche un’importante occasione di confronto istituzionale e civile, con gli interventi di Chiara Penna, presidente della Commissione Legalità e Istruzione del Comune di Cosenza, Maria Gagliardi, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Cosenza, e Rosa Libera Pellicori, vicepresidente del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. A moderare il dibattito Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza, che ha ideato e curato l’organizzazione dell’iniziativa. L’evento è stato promosso dal Comune di Cosenza in collaborazione con gli istituti scolastici superiori della Provincia.

Un confronto che ha ribadito la necessità di un impegno condiviso, nel quale educazione, prevenzione, ascolto e sensibilizzazione rappresentano strumenti imprescindibili, soprattutto nella formazione delle nuove generazioni. Rosamaro lascia così una riflessione che va oltre lo schermo. La violenza non è un episodio isolato, né una questione privata da relegare al silenzio. È un fenomeno che attraversa le relazioni, si insinua nella quotidianità e può perpetuarsi attraverso modelli comportamentali e dinamiche di sopraffazione. Il sasso, nella metafora di Giuseppe Tesi, continua a rotolare. Ma il cinema, la cultura e soprattutto la capacità di rompere il silenzio possono contribuire a interromperne la corsa. Comprendere la violenza è il primo passo per riconoscerla. E parlarne può essere il primo passo per fermarla.

Perché definire la violenza «un sasso che rotola velocemente»?

«È un sasso che rotola velocemente perché sembra inarrestabile, perché continua a ricadere su sé stesso. Naturalmente c’è anche una motivazione tecnica: quando si fa arte, cinema e cultura bisogna confrontarsi anche con determinate esigenze comunicative. Ma il significato è soprattutto questo: la violenza è un meccanismo che si alimenta e si riproduce. L’originalità del film sta nell’avere dato voce sia agli uomini maltrattanti sia alle donne vittime di violenza. Vedremo che questo sasso non si è fermato in entrambe le circostanze».

Da dove nasce l’idea di realizzare “Rosamaro”? Quale esigenza personale e sociale l’ha spinta a raccontare la violenza attraverso un docufilm?

«Arrivavo da un precedente lavoro, un cortometraggio realizzato con i detenuti. Quando affronti temi sociali, le esperienze ti rimangono addosso, un po’ come il mal d’Africa. Quando entri in contatto con persone che hanno subito violenza o che hanno vissuto esperienze difficili, nasce anche il desiderio, nel proprio piccolo, di dare una mano. E il mio strumento è l’arte. Non sono un medico, non sono un assistente sociale, non sono uno psicologo: quello che ho in mano è il testo. Da qui è nata la proposta di lavorare con persone che hanno conosciuto sulla propria pelle l’aggressione, che sono state vittime di ambienti privi di affetto, di situazioni e comportamenti che hanno segnato la loro vita. La violenza, purtroppo, può essere anche qualcosa che si trasmette per emulazione. E allora bisogna cercare di fermare questo sasso».

Nel film si affrontano anche la violenza psicologica e quella economica. Quanto è importante mostrare che la violenza non ha un solo volto e non appartiene a una determinata classe sociale?

«La violenza è trasversale. Nel film incontriamo una donna, una grande scrittrice affermata in tutta Europa, e Rose, una donna di umili origini. Due figure apparentemente lontane per estrazione sociale e percorso di vita, ma accomunate dalla possibilità di subire violenza. È proprio questo che voglio raccontare: la violenza non guarda il modello sociale, non guarda il 730. Non fa sconti a nessuno. Può colpire chiunque, indipendentemente dalla condizione economica e culturale».

“Rosamaro” si rivolge in modo particolare ai giovani. Quale messaggio vorrebbe lasciare alle nuove generazioni?

«Il messaggio è quello di avvicinarsi alla cultura, alla letteratura, al teatro e al cinema. Credo che possano rappresentare una risposta, anche salvifica. Ma soprattutto bisogna parlarne. Occorre non avere paura, perché il silenzio, in queste circostanze, è sempre una sconfitta. Ai ragazzi dico: se c’è qualcosa che non vi torna, parlatene, chiedete aiuto».

È qui che emerge con forza la funzione sociale della settimana arte. Non soltanto raccontare, ma raggiungere le persone, stimolare domande, aprire spazi di confronto. Dico bene?

«Assolutamente sì! Il cinema è eterno, ha la dinamicità e la capacità di essere divulgato in ambienti non circoscritti. È come un libro: puoi portarlo con te, puoi andare a cercarlo là dove viene proposto».