Cosenza, Max Biaggi: «Per diventare campioni bisogna superare i momenti difficili»

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Max Biaggi: sei titoli mondiali, un percorso sportivo lungo oltre vent’anni e rivalità entrate nella storia del motociclismo. Nella nostra intervista esclusiva, il campione romano ospite a Rende per l’inaugurazione del nuovo Motoplex Cosenza di Tema Motori ripercorre le tappe di una carriera straordinaria: «Mi ero fatto una promessa: volevo smettere da campione del mondo».

RENDE (COSENZA) – Sei titoli mondiali e una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del motociclismo. Max Biaggi, per tutti il Corsaro, è arrivato a Cosenza portando con sé il racconto di una vita dedicata alle corse, tra adrenalina, rivalità, sacrifici e vittorie conquistate anche quando tutto sembrava complicarsi. Un fuoriclasse capace di dominare le piste, che ha fatto della velocità una ragione di vita, della competizione una sfida con sé stesso e della determinazione uno dei punti di forza dei suoi successi.

L’occasione è stata l’inaugurazione del nuovo Motoplex Cosenza, lo spazio espositivo realizzato da Tema Motori nella sede di contrada Lecco, a Rende. Ad accogliere il campione romano, una grande platea di appassionati, desiderosi di ottenere un autografo, scattare una fotografia e portare a casa un ricordo dell’incontro. Tra firme, selfie e tifosi in attesa di avvicinarsi al palco, Biaggi si è concesso al pubblico, raccontando non soltanto il pilota, ma anche l’uomo dietro il casco. All’evento erano presenti i proprietari di Tema Motori, Franco Tenuta e Stella Tenuta, insieme ai rappresentanti del Gruppo Piaggio Marco Bertoni e Corrado Ferrante. Hanno partecipato anche il sindaco di Rende, Sandro Principe, e il vicesindaco Fabio Liparoti.

Un fine settimana dedicato alle due ruote, arricchito dalla mostra allestita sabato e domenica al Museo Multimediale Città di Cosenza, per celebrare gli 80 anni di Vespa e il patrimonio dei marchi del Gruppo Piaggio. A margine dell’iniziativa, abbiamo incontrato Max Biaggi per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza sportiva: dall’attrazione per la velocità, nata fin dai primi giri in sella, ai trionfi iridati che lo hanno consacrato tra i grandi nomi del motociclismo internazionale. Nella nostra intervista trovano spazio anche le rivalità che hanno segnato un’epoca, a cominciare da quella con Valentino Rossi, e il peso psicologico e mediatico delle competizioni ai massimi livelli.

Un dialogo che restituisce il ritratto di un uomo capace di guardare al proprio passato con lucidità, ripercorrendo traguardi importanti, momenti difficili e scelte decisive. Oggi, nel ruolo di ambasciatore Aprilia, Biaggi continua a seguire da vicino l’evoluzione tecnologica delle due ruote, mantenendo vivo il legame con il mondo delle corse.

Max Biaggi, quando ha capito che la moto non sarebbe stata soltanto una passione, ma il suo futuro?

«Fin dalle prime volte in cui sono salito in moto, ho sentito una voglia fortissima di correre, di andare in pista, di mettermi alla prova e di vivere quell’adrenalina. Poi è arrivata la competizione, quella è stata la vera scintilla. Quando riesci a ottenere i primi risultati e a confrontarti ai massimi livelli, inizi a capire che forse hai qualcosa da dire e che puoi costruire un percorso importante. Da quel momento ho desiderato soprattutto una cosa: far durare il più possibile quella carriera. Ho iniziato il mio percorso mondiale nel 1994 e ho conquistato il mio ultimo titolo nel 2012. Sono stati tanti anni, durante i quali mi sono concentrato sull’obiettivo di continuare a competere ai massimi livelli. Sappiamo che il motociclismo è uno sport molto impegnativo, anche dal punto di vista fisico, ma devo dire che mi è andata discretamente bene».

Se ripensa al ragazzo degli esordi, qual è la qualità che le ha permesso di arrivare così lontano?

«Se ci fosse una sola qualità, sarebbe bellissimo poterla individuare e magari trasformarla in un consiglio da dare agli altri. Sinceramente, però, faccio fatica a riconoscerne una sola. Ripensando al mio percorso, credo che una delle cose fondamentali sia stata la capacità di circondarmi delle persone giuste: persone in grado di mettermi a mio agio, aiutarmi e creare le condizioni per dare il meglio di me. Naturalmente, molto dipende dall’atleta e da ciò che riesce a fare individualmente, ma per mantenersi a lungo ai vertici non bastano il talento e la determinazione. È fondamentale anche il lavoro di chi ti sta accanto e contribuisce a metterti nelle condizioni migliori per esprimerti».

Max Biaggi, ha gareggiato in categorie diverse e affrontato sfide sempre nuove. Qual è stata quella che l’ha fatta crescere maggiormente, come pilota e come uomo?

«Credo che siano proprio i momenti più difficili a fare la differenza. Ci sono piloti molto bravi e poi ci sono quelli che, nelle situazioni complicate, riescono a trovare qualcosa in più e a trasformarsi in campioni. Quando il talento da solo non basta, devi tirare fuori risorse che magari non sapevi nemmeno di avere. A me è successo in più occasioni. Tre dei sei titoli mondiali che ho conquistato sono arrivati all’ultima gara della stagione, al termine di campionati lunghi e molto sofferti. Arrivare all’ultimo appuntamento sapendo che puoi vincere tutto oppure perdere tutto è una prova enorme, dal punto di vista mentale e fisico».

Le rivalità fanno parte dello sport e spesso diventano leggendarie. C’è qualche aneddoto o curiosità dal backstage che vuole condividere con noi?

«Quella con Valentino Rossi è stata una rivalità autentica, vissuta intensamente: ci sono stati momenti di sofferenza, di tensione, ma anche di gioia e grande soddisfazione. Una sfida vissuta fino in fondo da entrambi, cha ha contribuito alla nostra crescita».

Ha vissuto momenti di grande pressione davanti a milioni di spettatori. Come ha imparato a gestire le aspettative e a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi?

«Se c’è qualcosa che non rimpiango di quegli anni, sono proprio i momenti di tensione. La pressione era davvero tanta e, a certi livelli, è inutile nascondere che può diventare difficile da gestire. La competizione, soprattutto quando si aggiungono l’attenzione mediatica e il peso delle rivalità, finisce per coinvolgere ogni aspetto della tua vita».

Quando scendeva dalla moto, cosa la aiutava a ritrovare equilibrio e serenità lontano dalle gare?

«Fuori dalla pista cercavo soprattutto tranquillità. Può sembrare strano, ma trasferirmi a Monaco, in un posto relativamente piccolo rispetto a Roma, dove sono nato e cresciuto, è stato per me un rifugio importante. A Roma hai tutto a disposizione, ma proprio per questo ci sono anche tante distrazioni. A Monaco, soprattutto durante l’inverno, riuscivo a trovare una dimensione molto più tranquilla, pur vivendo in un luogo che offriva anche opportunità e possibilità interessanti. Anche viaggiare mi aiutava, ma senza sentire la necessità di allontanarmi troppo. In fondo, sono sempre stato una persona abbastanza semplice. Durante gli anni delle gare avevo accanto la mia compagna e poi sono arrivati i miei figli: la famiglia è stata una parte fondamentale della mia vita e mi ha aiutato a mantenere un equilibrio al di là delle corse».

Max Biaggi, dopo una carriera così importante, che cosa la emoziona ancora del mondo delle moto e che cosa riesce ancora a trasmetterle l’adrenalina della velocità?

«Sono sempre stato appassionato di tecnica e meccanica, e questa curiosità è stata anche un valore aggiunto durante la mia carriera. Ancora oggi è una passione che mi accompagna e che continua a entusiasmarmi. Seguo la MotoGP come ambasciatore del marchio Aprilia e mi piace osservare da vicino quello che succede nei box, vedere come cambiano le moto e come si evolve la tecnologia. Le soluzioni tecniche applicate alle due ruote sono sempre più sofisticate e futuristiche, ed è affascinante vedere fin dove si può arrivare. Per me è un po’ come entrare in un parco giochi: guardo tutto con la stessa curiosità di un bambino che scopre qualcosa di nuovo. Le moto di oggi sono molto diverse da quelle con cui correvo io e continuano a evolversi. È un piacere vedere come ogni dettaglio possa essere sviluppato per cercare la massima prestazione».

Oggi, guardando i giovani piloti, quali qualità riconosce in chi può costruire una carriera importante? Quale consiglio vorrebbe lasciare a chi sogna di arrivare in alto?

«Osservando i giovani piloti, ho l’impressione che, con il passare degli anni, siano sottoposti a un carico di impegni sempre maggiore. Non c’è soltanto la gara, ma tutto quello che ruota intorno all’evento: la stampa, i social network, le attività che devono affrontare fuori dalla pista. Rispetto a quando correvo io, oggi ai piloti viene richiesto molto di più, e non sono sicuro che questo contribuisca alla longevità di un atleta».

Nel suo percorso ha raccolto successi, esperienze e riconoscimenti importanti. Qual è il traguardo personale di cui va più fiero, al di là dei risultati sportivi?

«Una delle cose più belle è il riconoscimento delle persone. Al di là dei titoli, sapere di aver lasciato qualcosa di positivo è una soddisfazione enorme. Sono particolarmente orgoglioso anche della scelta che ho fatto nel 2012, quando ho deciso di interrompere la mia carriera dopo aver conquistato il titolo mondiale. Mi ero fatto una promessa: volevo smettere da campione del mondo».

Se dovesse raccontare la sua storia a chi conosce soltanto il campione e non la persona, quale aspetto di sé vorrebbe che scoprisse?

«Ci vorrebbe davvero tanto tempo per raccontare tutto, perché di esperienze da condividere ne avrei molte. Non è semplice scegliere un solo aspetto di me da mostrare, ma forse mi piacerebbe trasmettere la semplicità e la naturalezza con cui è successo tutto. Mi sono ritrovato a vivere un’avventura straordinaria. A un certo punto, ho incontrato il grande amore della mia vita: la moto. Da lì è iniziato un viaggio incredibile, durato più di vent’anni».