Aurora Quattrocchi è tra i protagonisti dell’i-Fest International Film Festival: l’intervista all’attrice

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Aurora Quattrocchi sarà l’ospite d’onore della prima serata di gala della decima edizione dell’i-Fest International Film Festival, l’11 settembre al Castello Aragonese di Castrovillari. Dagli esordi con Franco Scaldati al cinema di Risi, Crialese, Tornatore e Martone, una carriera costruita sulla naturalezza.

CASTROVILLARI (COSENZA) – Una carriera lunga quasi mezzo secolo, costruita prima sul teatro e poi sul cinema, attraversando alcune delle pagine più significative della settima arte. Aurora Quattrocchi arriva all’i-Fest con un bagaglio di personaggi che hanno spesso il volto della quotidianità, delle radici, della famiglia, della memoria. Figure che sembrano appartenerci ancora prima di entrare in scena. D’altronde, il suo punto di forza è sempre stato la naturalezza: quella rara capacità di entrare in un ruolo senza sovraccaricarlo, di trovare la verità in un gesto, nella voce, in uno sguardo. Di rendere credibile una storia perché, prima ancora di interpretarla, sembra averla ascoltata, attraversata, probabilmente persino vissuta sulla propria pelle. Ed è questa autenticità, fatta di misura e profondità, a rendere i suoi personaggi così vicini alla realtà.

L’11 settembre, al Castello Aragonese di Castrovillari, sarà l’ospite d’onore della prima serata di gala della decima edizione dell’i-Fest International Film Festival, diretto artisticamente da Giuseppe Panebianco. Un riconoscimento che celebra un percorso iniziato nella Palermo teatrale degli anni Settanta, anche accanto a Franco Scaldati, e approdato al cinema nel 1989 con “Mery per sempre” di Marco Risi. Quattrocchi arriva sul set con una solida esperienza teatrale, ma la macchina da presa le impone un linguaggio diverso: non recitare. Perché davanti all’obiettivo la finzione funziona soltanto quando diventa verità.

Da quel momento il suo volto attraversa alcuni delle pellicole più brillanti del cinema italiano: “Ragazzi fuori”, “Malèna”, “I cento passi”, “Nuovomondo”, “Anime nere”, “Nostalgia”. E incontra registi come Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Emanuele Crialese, Francesco Munzi, Mario Martone e Roberto Andò. Una filmografia ampia e riconoscibile, nella quale le figure materne, familiari e popolari diventano radici, carne viva. È forse questa la ragione per cui i suoi personaggi restano impressi nel cuore e nella memoria. Non sembrano mai costruiti a tavolino. Sembrano arrivare dalla quotidianità, con tutte le loro contraddizioni, le loro fragilità, il loro modo di stare al mondo.

Con Gioia mia, il film di Margherita Spampinato, arriva Gela: una donna anziana, ruvida, profondamente religiosa, ostinata, legata a un universo fatto di regole, tradizioni e superstizioni. Un personaggio lontano da Aurora Quattrocchi, che proprio in questa distanza trova una nuova sfida interpretativa. Gela è una donna che porta addosso il peso delle proprie convinzioni e di un mondo che cambia troppo in fretta. Un carattere difficile, a tratti spigoloso, ma attraversato da una dimensione umana che l’attrice riesce a restituire con autenticità e senza giudizio, lasciando emergere, dietro la durezza, le fragilità, le paure e le contraddizioni di una donna profondamente legata al proprio tempo.

Il risultato è un’altra prova di grande intensità, premiata con numerosi riconoscimenti. Alla vigilia dell’incontro con il pubblico dell’i-Fest, l’attrice siciliana si racconta nella nostra intervista, ripercorrendo il viaggio che dal teatro l’ha condotta all’incontro con i grandi registi. Un percorso fatto di sguardi, parole e silenzi, fino al rapporto, sempre diverso e imprevedibile, con la macchina da presa e a quella misteriosa alchimia capace di trasformare un attore in un interprete.

Aurora Quattrocchi, partiamo dal teatro. Lei ha cominciato negli anni Settanta con Franco Scaldati. Cosa è rimasto di quel teatro e che cosa, invece, rischiamo di aver perso?

«Io penso che il teatro non stia perdendo nulla. Semmai è il cinema che sta perdendo qualcosa. I teatri, bene o male, sono ancora aperti; i cinema invece chiudono. Conosco tanti attori teatrali che continuano a lavorare e io stessa ho in programma due spettacoli molto belli. È chiaro che il teatro cambia, perché cambia la società. Negli anni Settanta era più d’avanguardia, c’erano altre idee, altri programmi. Oggi è diverso. Ma è pur sempre teatro».

C’è uno spettacolo della sua carriera che vorrebbe riportare in scena?

«Sì, Soirée. L’ho chiesto tante volte. Era scritto da Salvo Licata, giornalista de L’Ora, e si ispirava agli spettacoli parigini. C’erano musica, canzoni, costumi bellissimi, si cantava e si ballava. C’era il fantasista, il comico, la soubrette. Era uno spettacolo fantastico, completamente diverso da quelli che facevamo allora, spesso molto legati al momento politico e sociale. Gli spettacoli di Salvo Licata sono stati ripresi diverse volte, ma questo mai. Non so perché. Io lo rifarei volentieri».

Lei è arrivata al cinema con “Mery per sempre”, dopo una lunga esperienza teatrale. Marco Risi le suggeriva di “non recitare”. Dico bene?

«Il problema è che non mi spiegava come si faceva. Arrivavo dal teatro e, quando sono andata a girare “Mery per sempre”, ero convinta che dovessi fare cinema come facevo teatro. Lui mi diceva: «Non recitare, non fare facce». Ma è difficilissimo. Ma è difficilissimo. Poi magari lo impari e, come tutte le cose, quando le sai fare non sono più così difficili. Io sono molto mobile, molto espressiva. Solo che davanti alla macchina da presa qualsiasi espressione diventa enorme. Ma io non potevo saperlo. Quest’anno, ho incontrato Marco, dopo quarant’anni, e gli ho detto: Potevi dirmi prima come funzionava il cinema!».

Aurora Quattrocchi, oggi come tradurrebbe quel “non recitare”?

«Significa mettere la tua personalità nel personaggio. Non devi diventare il personaggio. Il personaggio è già dentro di te. Se sei un attore, dentro hai una quantità enorme di personaggi. Devi tirarne fuori uno dalla tua personalità. È una cosa difficile da spiegare. Poi, però, si impara. E quando la impari è bellissimo. Perché è bellissimo stare davanti a un palcoscenico ed è bellissimo stare davanti a una macchina da presa».

Ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani: Risi, Tornatore, Giordana, Crialese, Munzi, Martone, Andò. Quale le ha lasciato la lezione più profonda?

«Non posso fare una vera e propria cernita, perché sono stati uno meglio dell’altro. Ma Crialese, con lui, ho imparato moltissimo. Non perché si sia mai messo a insegnarmi qualcosa o abbia fatto il maestrino. Assolutamente no. Crialese è un mago, oltre che un regista eccellente e meraviglioso. Non ha bisogno di parlare: dice tutto con gli occhi. “Nuovomondo”, per me, rimarrà sempre il film più bello e più caro. Poi, naturalmente, “Gioia mia” mi ha dato grandissime soddisfazioni. Ma Crialese lo amo tanto».

C’è un ruolo che avrebbe voluto interpretare e che non è mai arrivato?

«No, non ho mai avuto un ruolo dei sogni. Non ho sogni nel cassetto. I miei cassetti sono belli vuoti. Per me contano la storia e soprattutto il regista. Puoi avere anche gli attori più bravi al tuo fina, ma senza una regia forte siamo persi. Un bravo regista e una storia che mi interessa sono più che sufficienti per dire sì».

Aurora Quattrocchi, c’è almeno un tratto del personaggio di Gela in cui si è riconosciuta?

«Gela è completamente diversa da me. Devo ammettere, però, che abbiamo in comune soltanto due cose. La prima è l’odio per l’aria condizionata. Stiamo vivendo una catastrofe climatica, ci teniamo cinquanta gradi all’ombra e pensiamo di risolvere tutto accendendo il condizionatore. L’altra cosa sono i telefonini. Io volevo semplicemente un telefono. Quello che ho ancora oggi. Queste sono le nostre uniche affinità. E Margherita, tra l’altro, non lo sapeva nemmeno».

Margherita Spampinato è venuta personalmente a Palermo per portarle il copione. Cosa l’ha convinta ad accettare?

«È stata carinissima. È venuta direttamente a casa mia con il copione e mi ha detto che, mentre scriveva, aveva pensato a me per quel personaggio. Abbiamo letto insieme e mi è piaciuto. È stato un incontro molto bello. Mi sembrava una ragazzina di venticinque anni, poi ho scoperto che ne aveva quaranta. Ma ormai le quarantenni sono tutte ventenni!».

Cosa ha visto in Margherita prima ancora di leggere il copione?

«Niente, non ho visto niente! Ci siamo incontrate, abbiamo letto il copione e ci siamo trovate bene. È andata così, molto semplicemente».

Il film inizialmente si chiamava Gela. Com’è diventato “Gioia mia”?

«Quando Margherita mi ha portato il copione e ho visto il titolo Gela, le ho detto: “Forse è meglio di no”. Quel nome avrebbe richiamato subito un certo tipo di cinema siciliano, politico, mafioso. E questa storia non c’entrava niente. Poi, mi ha spiegato che Gela era il nome della zia alla quale si era ispirata: si chiamava Angela, ma tutti la chiamavano Gela. Durante le riprese, però, c’era Marco Fiore, un ragazzo meraviglioso e bravissimo, che veniva coccolato da tutti. Le signore del cast continuavano a chiamarlo “gioia mia”. E a forza di sentirlo, il film è diventato “Gioia mia”. Ed è stata una fortuna: è stato un successo straordinario e continua ancora oggi. Arrivano premi continuamente. Premi, premi, premi… ormai non li conto più».