Insonnia, un disturbo sempre più presente nella vita di giovani e adulti: l’intervista al dottor Claudio Liguori

6 minuti per la lettura

Congresso “Il sonno come malattia cronica: nuove frontiere nella diagnosi e nel trattamento”: la nostra intervista al dottor Claudio Liguori sull’insonnia.

RENDE (COSENZA) – C’è un momento della giornata in cui il corpo dovrebbe fermarsi, la mente rallentare e il mondo, almeno per qualche ora, spegnersi. È la notte, il tempo del riposo, del recupero delle energie e dell’equilibrio psicofisico. Eppure, per milioni di persone, proprio quelle ore che dovrebbero rappresentare una pausa diventano una lunga battaglia contro il sonno. L’insonnia non è semplicemente una notte trascorsa a rigirarsi nel letto. Quando la difficoltà ad addormentarsi, i continui risvegli o il risveglio troppo precoce diventano frequenti e persistenti, il problema può trasformarsi in un vero e proprio disturbo, capace di incidere profondamente sulla qualità della vita.

Oggi, il tema riguarda fasce sempre più ampie della popolazione. L’insonnia non è più percepita soltanto come un disturbo legato all’età avanzata: può interessare anche giovani e adulti, in una società caratterizzata da ritmi sempre più intensi, connessione continua, stress, impegni professionali e personali e una crescente difficoltà a ritagliarsi momenti autentici di pausa.

A complicare il quadro ci sono anche le nostre abitudini. Smartphone e dispositivi elettronici utilizzati fino a tarda notte, orari di sonno irregolari, attività frenetiche fino a pochi minuti prima di andare a letto e la difficoltà a “staccare” mentalmente dalla giornata possono interferire con quel delicato processo attraverso cui l’organismo si prepara al riposo. Ma l’insonnia può avere molte altre origini: può essere legata a periodi di particolare stress o difficoltà emotiva, a condizioni mediche, a dolore, a disturbi neurologici o psichiatrici oppure presentarsi come un disturbo vero e proprio anche in assenza di altre patologie.

Riconoscere tempestivamente i segnali diventa, dunque, fondamentale. Ma in quali casi la difficoltà ad addormentarsi può essere considerata un vero disturbo? Quali sono le cause più frequenti e quali abitudini rischiano di compromettere il nostro riposo? A rispondere a queste e a tante altre domande è il dottor Claudio Liguori, esperto di disturbi del sonno e professore di Neurologia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nella nostra intervista, realizzata in occasione del congresso “Calabria sonno” tenutosi all’Università della Calabria, l’esperto illustra i principali campanelli d’allarme dell’insonnia e spiega perché non bisogna sottovalutare le difficoltà legate al sonno.

Dottor Claudio Liguori, partiamo dai segnali: quando una notte insonne diventa un vero campanello d’allarme?

«L’insonnia è un disturbo del sonno sempre più frequente. I segnali da non sottovalutare sono soprattutto tre: difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli durante la notte oppure un risveglio troppo precoce al mattino. Quando queste difficoltà si presentano almeno tre volte alla settimana per almeno tre mesi e durante il giorno provocano stanchezza, difficoltà di concentrazione, problemi di attenzione, irritabilità o cambiamenti dell’umore, allora non parliamo più semplicemente di una “brutta notte”: è importante rivolgersi al medico. Riconoscere precocemente l’insonnia è fondamentale, perché soprattutto quando diventa cronica può avere un impatto importante sulla qualità della vita, ma può essere trattata e affrontata nel modo corretto».

Cosa può nascondersi dietro l’insonnia? Quanto incidono stress, cattive abitudini e problemi di salute?

«Le cause possono essere molteplici. A volte ci sono abitudini sbagliate che compromettono il riposo; altre volte l’insonnia nasce in un momento di particolare stress, preoccupazione o difficoltà emotiva, personale o lavorativa. Ci sono poi condizioni mediche che possono interferire con il sonno: patologie neurologiche, psichiatriche e internistiche, ma anche il dolore o una diagnosi importante ricevuta recentemente. Nei più giovani, per esempio, anche la cefalea e altri disturbi neurologici o neuropsichiatrici possono associarsi a problemi di sonno. Per questo è importante non nascondere il problema: se dormiamo male, dobbiamo dirlo al medico o allo specialista che ci segue. Capire la causa significa poter intervenire e trattare il disturbo in maniera adeguata. E c’è anche chi sviluppa un vero e proprio disturbo d’insonnia senza una causa evidente: anche in questi casi il problema non va sottovalutato e merita attenzione e trattamento».

Smartphone, social, vita notturna: quanto stiamo mettendo a rischio il nostro sonno, soprattutto tra i giovani?

«Viviamo in una condizione di continua connessione e di continua attivazione. Siamo sempre raggiungibili, sempre stimolati, sempre pronti a reagire. E questo può rendere molto più difficile spegnere anche il nostro cervello».

Dottor Caudio Liguori, sappiamo ancora prepararci al sonno?

«Dormire significa anche rallentare, lasciarsi andare, creare le condizioni per il riposo. Per questo è importante ridurre gli stimoli prima di andare a letto e, soprattutto, mantenere regolare il ritmo sonno-veglia. Non conta soltanto l’ora in cui andiamo a dormire: è fondamentale anche svegliarsi ogni mattina più o meno alla stessa ora. La regolarità è una delle chiavi per un sonno di qualità».

C’è ancora la convinzione che l’insonnia sia soprattutto un problema dell’età adulta e avanzata. Ma è davvero così?

«Non più. In passato l’insonnia veniva associata soprattutto all’età avanzata, in particolare dopo i 65 anni. Oggi sappiamo che può comparire molto prima. Già a partire dall’adolescenza, intorno ai 16 anni, possiamo incontrare giovani che soffrono di insonnia. E il problema può accompagnare anche tutta l’età adulta, soprattutto quando la vita quotidiana è caratterizzata da stress, impegni e difficoltà. Quindi non dobbiamo pensare che l’insonnia sia un problema esclusivamente degli anziani: può riguardare tutte le fasce d’età e colpisce, in particolare, la popolazione femminile».

È diffusa l’idea che il sonno perso durante la settimana possa essere recuperato nel weekend. È davvero così o il sonno perduto non si recupera completamente?

«Il nostro organismo cerca di recuperare il sonno perduto. È naturale che nel fine settimana sentiamo il bisogno di dormire di più e di lasciarci andare, soprattutto dopo diversi giorni di sonno insufficiente. Nel lungo periodo, la privazione di sonno può tradursi in una maggiore sonnolenza durante il giorno. Ma c’è un aspetto altrettanto importante: la regolarità del ritmo sonno-veglia. Non possiamo pensare di dormire poco durante la settimana e recuperare sistematicamente nel weekend. Il nostro organismo ha bisogno di regolarità per funzionare bene».

Quante ore dovremmo dormire ogni notte per garantire al nostro organismo un adeguato riposo?

«Ognuno di noi ha un proprio fabbisogno di sonno, ma in generale ci attestiamo intorno alle sette-otto ore per notte. Non conta però soltanto la quantità: è fondamentale anche rispettare il nostro ritmo circadiano. C’è chi è più mattiniero, si sveglia presto e la sera sente prima il bisogno di andare a dormire, e chi invece è più “gufo”, quindi tende naturalmente ad addormentarsi e a svegliarsi più tardi. L’importante è conoscere il proprio ritmo, assecondarlo quando possibile e, soprattutto, mantenere abitudini regolari. Anche questo significa prendersi cura del proprio sonno».

Chiudiamo con un messaggio: perché non dobbiamo più considerare il sonno come qualcosa da sacrificare, ma una vera priorità per la nostra salute?

«Sicuramente, occorre ricordare che dormire è un momento essenziale della nostra vita: ci permette di stare bene, di essere sereni e felici, di rispondere all’ambiente circostante al massimo delle nostre potenzialità, ci consente di vivere al meglio la nostra giornata».