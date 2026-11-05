Cardio-oncologia, la sfida europea passa dall’Unical: Raffaele Gravina presenta il progetto Compass

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Proteggere il cuore durante e dopo le cure oncologiche è una delle nuove frontiere della medicina. Nella nostra intervista esclusiva, il professor Raffaele Gravina illustra obiettivi, innovazioni e prospettive di Compass, il maxi progetto europeo da 50 milioni di euro, di cui è responsabile scientifico per l’Università della Calabria.

ARCAVACATA (COSENZA) – Prevenire i danni cardiaci legati alle terapie oncologiche, attraverso intelligenza artificiale e dispositivi indossabili capaci di monitorare i pazienti nella vita quotidiana. È questa la sfida di Compass, il più grande progetto mai finanziato dall’Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU): cinque anni di ricerca, un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro e oltre 60 partner internazionali tra università, centri clinici e imprese.

Un progetto ambizioso che punta a cambiare il modo in cui viene affrontata la cardiotossicità oncologica, una delle complicanze più rilevanti delle cure contro il cancro. L’obiettivo è individuare tempestivamente i segnali di rischio cardiovascolare, anticipare le possibili complicanze e accompagnare il paziente con percorsi di prevenzione, diagnosi e trattamento sempre più personalizzati, anche dopo la conclusione delle terapie. Anche l’Università della Calabria partecipa a questa iniziativa europea con un contributo scientifico di primo piano: Compass è infatti il primo progetto finanziato dall’IHI JU a cui partecipa l’Ateneo. A guidare il contributo scientifico dell’Unical è il professor Raffaele Gravina, docente e responsabile del gruppo di ricerca impegnato nell’iniziativa, che opera all’interno del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) e del laboratorio SPEME.

La ricerca dell’Unical si concentra sulla progettazione di dispositivi indossabili e sistemi di intelligenza artificiale capaci di analizzare l’attività elettrica del cuore e intercettare tempestivamente i segnali di una possibile tossicità cardiaca legata alle terapie oncologiche. Tecnologie pensate per portare il monitoraggio oltre le mura dell’ospedale, rendendolo continuo, non invasivo e integrato nella quotidianità dei pazienti. Un risultato che rafforza il posizionamento internazionale della ricerca calabrese e apre nuove prospettive nell’incontro tra ingegneria, intelligenza artificiale e medicina. Ne abbiamo parlato con il professor Raffaele Gravina.

Professor Gravina, in cosa consiste Compass e perché rappresenta un passaggio così importante per il futuro della cardio-oncologia?

«Compass affronta una delle sfide emergenti della medicina contemporanea: la cardiotossicità associata ai trattamenti oncologici, in particolare ad alcune terapie chemioterapiche. È un problema di grande rilevanza perché, mentre aumentano le possibilità di cura e sopravvivenza dei pazienti oncologici, cresce anche il numero di persone esposte al rischio di sviluppare complicanze cardiovascolari. Molti dei meccanismi e dei biomarcatori legati a queste forme di tossicità non sono ancora stati approfonditi sufficientemente. C’è quindi una significativa esigenza di ricerca, soprattutto per individuare strumenti che consentano di riconoscere il rischio in anticipo e intervenire prima che il danno cardiaco diventi clinicamente evidente. Compass nasce proprio per rispondere a questa necessità, mettendo insieme competenze scientifiche, cliniche e tecnologiche di altissimo livello».

Sempre più pazienti devono confrontarsi con le conseguenze cardiovascolari delle terapie oncologiche. Quanto è decisivo intervenire tempestivamente con la prevenzione e il monitoraggio?

«È fondamentale, perché l’incidenza di queste complicanze è in crescita. In alcuni casi, infatti, gli effetti della cardiotossicità possono essere permanenti e accompagnare il paziente anche dopo la conclusione, auspicabilmente positiva, del percorso oncologico. Per questo è essenziale individuare precocemente gli indicatori di rischio e i primi segnali di tossicità cardiaca. Intervenire nelle fasi iniziali permette ai medici di valutare eventuali modifiche del trattamento e adottare strategie mirate, riducendo l’impatto delle terapie sul sistema cardiovascolare».

Compass punta a trasferire il monitoraggio fuori dall’ospedale. Come funzioneranno i dispositivi indossabili sviluppati dall’Unical e quali parametri saranno in grado di rilevare?

«Il contributo dell’Università della Calabria si concentra proprio su questo aspetto: lo sviluppo di sistemi indossabili capaci non soltanto di acquisire dati fisiologici, ma anche di elaborarli direttamente attraverso dispositivi di piccole dimensioni, integrabili negli indumenti o negli accessori di uso quotidiano, come gli smartwatch. L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’attività elettrica del cuore, attraverso l’acquisizione e l’analisi di segnali elettrocardiografici. Da questi dati sarà possibile estrarre biomarcatori in grado di segnalare precocemente l’insorgenza di una possibile cardiotossicità o evidenziare un aumento del rischio individuale. Un aspetto particolarmente importante è la possibilità di effettuare questo monitoraggio in mobilità, mentre la persona svolge le normali attività quotidiane».

Uno degli elementi più innovativi della ricerca è l’Edge AI, ovvero l’intelligenza artificiale che opera direttamente sui dispositivi. Quali vantaggi concreti offre a pazienti e medici?

«I segnali fisiologici contengono informazioni estremamente sensibili e personali. Pensiamo, ad esempio, ai dati relativi all’attività cardiaca: sono informazioni che devono essere tutelate con il massimo livello di sicurezza. La possibilità di sviluppare modelli di intelligenza artificiale capaci di funzionare direttamente sui dispositivi, senza dover necessariamente trasferire i dati a piattaforme esterne o al cloud, rappresenta quindi un vantaggio significativo in termini di privacy e protezione delle informazioni. Ma non è l’unico beneficio. L’Edge AI consente anche di ridurre i tempi di elaborazione e di risposta».

Che cosa rappresenta Compass per l’Università della Calabria e per la capacità della ricerca calabrese di competere nei grandi network scientifici internazionali?

«L’Innovative Health Initiative finanzia alcune delle iniziative più avanzate e strategiche nel settore della salute e Compass è il progetto di maggior valore economico mai finanziato nell’ambito del programma. Si tratta di un importante cofinanziamento pubblico-privato, che coinvolge imprese leader nel settore delle tecnologie mediche, università e strutture sanitarie di assoluta eccellenza. Tra i partner figurano realtà cliniche e scientifiche di primo piano a livello internazionale, tra cui il Policlinico Universitario A. Gemelli, che si affianca al coordinamento del progetto in capo al King’s College London, e importanti centri ospedalieri e di ricerca europei, tra cui Institut Gustave Roussy, KU Leuven e Fraunhofer e partner industriali come General Electrics Healthcare, Medtronic e La Roche.

Per l’Università della Calabria si tratta di un traguardo particolarmente significativo. Entrare in una rete di questa portata significa non soltanto contribuire a una ricerca di frontiera, ma anche consolidare relazioni scientifiche con istituzioni e partner industriali che rappresentano punti di riferimento internazionali. È motivo di grande orgoglio. In una fase in cui l’Università della Calabria sta rafforzando le proprie competenze anche nell’ambito delle scienze della salute, grazie al percorso di sviluppo dei corsi di laurea in Medicina, questa esperienza contribuisce a proiettare sempre più il nostro Ateneo e l’intero territorio calabrese in una dimensione internazionale. Dimostra che anche dalla Calabria è possibile partecipare da protagonisti alle grandi sfide scientifiche e tecnologiche del nostro tempo».