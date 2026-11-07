Pressione alta, il killer silenzioso: intervista al cardiologo calabrese Antonello Scillone

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Ipertensione arteriosa, il killer silenzioso che minaccia cuore, cervello e reni. Dalla prevenzione al monitoraggio, fino agli stili di vita e alle terapie per chi soffre di pressione alta: il cardiologo calabrese Antonello Scillone suggerisce «Poco sale, poche calorie, tanta attività fisica e attenzione al peso».

COSENZA – È uno dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare, eppure può agire a lungo nell’ombra, senza manifestare segnali evidenti. Proprio per questo l’ipertensione arteriosa è conosciuta come il «killer silenzioso»: una condizione spesso sottovalutata, capace di compromettere nel tempo gli organi vitali e favorire l’insorgenza di gravi complicanze. Sentirsi bene non significa essere al riparo dai suoi effetti. È proprio l’assenza di sintomi a renderla insidiosa: mentre la persona conduce una vita normale e non avverte disturbi, la pressione elevata può danneggiare cuore, cervello e reni, sottoponendo i vasi sanguigni a uno stress costante e aumentando il carico di lavoro del cuore.

Misurare la pressione dovrebbe diventare una buona abitudine, soprattutto per chi presenta fattori predisponenti o familiarità per l’ipertensione. Individuare valori alterati permette allo specialista di approfondire il quadro clinico e valutare gli interventi più adeguati. A fare chiarezza su prevenzione, controlli e stili di vita è il dottor Antonello Scillone, cardiologo e specialista responsabile del reparto di Riabilitazione Intensiva Cardiorespiratoria presso la Casa di Cura Villa del Sole di Cosenza, che richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

Dottor Scillone, la pressione alta viene definita un «killer silenzioso». Perché è così pericolosa anche quando non provoca sintomi?

«La pressione alta sottopone l’apparato circolatorio e gli organi, in particolare il cuore, a uno stress di parete. Non sono soltanto i valori particolarmente elevati a creare problemi: anche valori moderatamente alti, se mantenuti a lungo nel tempo, possono provocare danni al cuore, ai reni e al cervello. Ecco perché viene definita un killer silenzioso. Può non dare sintomi ed è proprio per questo che diventa fondamentale controllare frequentemente i valori pressori».

Quali sono i valori della pressione che devono davvero preoccuparci?

«Secondo le linee guida europee, dobbiamo prestare attenzione quando la pressione massima supera i 140 mmHg e quella minima supera i 90 mmHg in maniera stabile. I valori ottimali sono intorno a 120/80 mmHg».

Quanto incidono stress, alimentazione, insonnia e sedentarietà sull’aumento della pressione arteriosa?

«Incidono moltissimo. La sedentarietà, l’obesità, che dobbiamo considerare una malattia a tutti gli effetti, e l’eccessivo consumo di sale attraverso l’alimentazione sono fattori particolarmente importanti. Anche lo stress ha sicuramente un ruolo, sebbene sia più difficile quantificarne l’incidenza. Sedentarietà e alimentazione rappresentano comunque elementi sui quali possiamo e dobbiamo intervenire».

Quando è il momento di rivolgersi a uno specialista?

«Quando ci si accorge che la pressione è costantemente alta, è importante rivolgersi a uno specialista, soprattutto se esiste una familiarità per l’ipertensione. In questi casi è opportuno effettuare un check-up cardiovascolare completo».

Come bisogna misurare correttamente la pressione a casa per ottenere valori attendibili?

«La pressione andrebbe misurata a riposo, possibilmente effettuando tre misurazioni consecutive e calcolandone la media. Il primo valore, generalmente, è sempre più alto: ecco perché è importante ripetere la misurazione. Esistono poi esami strumentali che permettono di verificare meglio l’andamento della pressione durante il ritmo circadiano. Tra questi, il monitoraggio pressorio delle 24 ore, noto come Holter pressorio, consente di registrare i valori durante le normali attività quotidiane e durante il riposo notturno. Si tratta di uno strumento utile per ottenere un quadro più completo dell’andamento pressorio e fornire allo specialista informazioni importanti per la valutazione del paziente».

Qual è, infine, il messaggio che vuole rivolgere alla popolazione?

«Poco sale, poche calorie, tanta attività fisica e attenzione al peso».