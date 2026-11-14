Salute degli occhi, l’importanza della prevenzione: intervista al dottor Francesco Sbano

7 minuti per la lettura

Dalla diagnosi precoce ai controlli periodici, passando per le nuove tecnologie e gli stili di vita: nella nostra intervista, il dottor Francesco Sbano spiega perché prevenire è fondamentale per proteggere la vista e preservare la salute degli occhi a ogni età.

COSENZA – Quante volte ci capita di strizzare gli occhi per distinguere qualcosa in lontananza, allontanare il telefono per mettere meglio a fuoco o accorgerci che un’immagine non è più nitida come prima? Una perdita di definizione, la difficoltà nel riconoscere un volto a distanza o nel leggere poche righe: piccoli cambiamenti che spesso attribuiamo alla stanchezza, allo stress o al naturale passare del tempo, senza dar loro troppo peso. Eppure, proprio questi segnali ci ricordano quanto la vista sia preziosa e quanto sia importante prendersene cura. Spesso, infatti, ci rendiamo conto del valore dei nostri occhi soltanto quando qualcosa nel nostro modo di guardare il mondo comincia a cambiare.

Non tutte le patologie oculari, tuttavia, si manifestano con disturbi immediatamente riconoscibili. Alcune, come il glaucoma e diverse malattie della retina, possono progredire a lungo in modo silenzioso, compromettendo gradualmente la funzione visiva. In questi casi, la diagnosi precoce assume un’importanza decisiva, perché consente di individuare tempestivamente il problema e intervenire prima che il danno diventi irreversibile. Ecco perché la prevenzione non dovrebbe essere la risposta a un problema, ma un appuntamento costante con il proprio benessere.

A rendere il tema ancora più attuale è il nostro stile di vita. Trascorriamo sempre più ore davanti a smartphone, computer e tablet, spesso senza concedere agli occhi pause adeguate. Ma la salute oculare dipende anche da molti altri fattori: l’età, la predisposizione familiare, l’esposizione ai raggi ultravioletti, il fumo e la presenza di patologie come il diabete e l’ipertensione.

Come riconoscere, allora, i campanelli d’allarme? Quali sono i comportamenti che possono mettere a rischio la vista? Quanto incidono le tecnologie digitali e, soprattutto, quali controlli non dovremmo rimandare? Per rispondere a queste domande e approfondire il ruolo della prevenzione nella tutela della salute visiva, abbiamo incontrato il dottor Francesco Sbano, medico chirurgo calabrese specialista in Oftalmologia, che ci guida alla scoperta delle buone pratiche da adottare e delle strategie più efficaci per preservare uno dei nostri beni più preziosi, offrendo indicazioni e consigli utili per proteggere la vista in ogni fase della vita.

Quanto è importante prendersi cura della salute dei propri occhi e perché spesso si tende a sottovalutare la prevenzione visiva?

«Prendersi cura dei propri occhi è fondamentale. La vista è uno dei sensi più importanti per la nostra autonomia, per il lavoro e per la qualità della vita. Purtroppo, molto spesso ci si rivolge all’oculista soltanto quando si avverte un disturbo o quando si comincia a vedere male. È proprio questo l’errore più comune: pensare che vedere bene significhi necessariamente avere occhi sani. Esistono infatti patologie, come il glaucoma, che possono progredire per anni senza dare sintomi evidenti, causando danni irreversibili al nervo ottico. Anche alcune malattie della retina possono svilupparsi inizialmente senza particolari disturbi. La prevenzione è quindi essenziale perché ci permette di individuare precocemente eventuali problemi e intervenire prima che compromettano la funzione visiva. Il messaggio che cerco sempre di trasmettere ai miei pazienti è molto semplice: non bisogna aspettare di vedere male per prendersi cura dei propri occhi».

Quali sono i principali fattori che possono mettere a rischio la nostra vista nella vita quotidiana? Quanto incidono l’utilizzo prolungato di smartphone, computer e tablet sulla salute degli occhi?

«Oggi i nostri occhi sono sottoposti a sollecitazioni continue. Trascorriamo molte ore davanti agli schermi, spesso senza concederci pause adeguate. L’utilizzo prolungato di smartphone, computer e tablet può provocare affaticamento visivo, bruciore, secchezza oculare, mal di testa e difficoltà temporanee nella messa a fuoco. Questo accade soprattutto perché, quando fissiamo uno schermo, tendiamo a sbattere meno frequentemente le palpebre, favorendo l’evaporazione del film lacrimale. È importante però chiarire che l’utilizzo degli schermi, di per sé, non è stato dimostrato essere causa di danni permanenti alla retina nelle normali condizioni d’uso.

Un’attenzione particolare va rivolta ai bambini e agli adolescenti: trascorrere troppo tempo in attività ravvicinate e poco tempo all’aria aperta può favorire lo sviluppo e la progressione della miopia nei soggetti predisposti. Non dobbiamo però dimenticare altri importanti fattori di rischio, come il diabete, l’ipertensione arteriosa, il fumo, l’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti e la familiarità per alcune patologie oculari. La tecnologia fa parte della nostra vita e non dobbiamo demonizzarla, ma imparare a utilizzarla in modo corretto».

Quali sono i segnali e i sintomi che non dovremmo mai trascurare e che dovrebbero spingerci a rivolgerci a uno specialista?

«Un calo improvviso della vista, la comparsa di lampi luminosi, un aumento improvviso delle cosiddette mosche volanti oppure la sensazione di una tenda scura davanti all’occhio possono indicare problemi importanti, come una rottura o un distacco della retina, e richiedono una valutazione oculistica urgente. Anche un dolore oculare intenso, soprattutto se associato ad arrossamento, nausea o riduzione della vista, deve essere valutato immediatamente. Altri sintomi, come visione distorta delle immagini, difficoltà nella lettura, visione doppia, arrossamenti persistenti o frequente offuscamento visivo, meritano comunque un approfondimento specialistico. Vorrei sottolineare un concetto fondamentale: in oculistica il fattore tempo può fare la differenza tra recuperare la vista e perdere definitivamente una parte della funzione visiva. Per questo motivo, davanti a sintomi improvvisi e importanti, non bisogna aspettare che passino spontaneamente».

Con quale frequenza sarebbe opportuno sottoporsi a controlli della vista, anche in assenza di disturbi o problemi evidenti?

«La frequenza dei controlli dipende dall’età, dalle condizioni generali di salute e dalla presenza di eventuali fattori di rischio. Nei bambini è importante effettuare controlli precoci. Alcune alterazioni visive, come l’ambliopia, comunemente chiamata occhio pigro, possono essere trattate con maggiore efficacia se diagnosticate nei primi anni di vita. In età adulta, in assenza di problemi, la frequenza dei controlli può essere stabilita dallo specialista. Dopo i 40 anni è particolarmente importante una valutazione completa, perché aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie, tra cui glaucoma e presbiopia.

Dopo i 60-65 anni, generalmente consiglio controlli più ravvicinati, spesso annuali, soprattutto per monitorare cataratta, glaucoma e degenerazione maculare legata all’età. Chi soffre di diabete, presenta una forte miopia oppure ha familiarità per malattie oculari deve seguire programmi di controllo personalizzati. Ci tengo a precisare che una visita oculistica completa non significa soltanto leggere le lettere su una tabella. È un esame medico che permette di valutare la pressione oculare, il cristallino, la retina e il nervo ottico, ricorrendo quando necessario ad approfondimenti diagnostici come l’OCT».

Alimentazione, attività fisica e stile di vita possono contribuire concretamente a preservare la salute degli occhi? Se sì, in che modo?

«Assolutamente sì. La salute degli occhi è strettamente collegata alla salute generale del nostro organismo. Un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura, pesce e alimenti contenenti antiossidanti e acidi grassi omega-3, contribuisce al benessere generale e può favorire anche la salute oculare. Le verdure a foglia verde, ad esempio, contengono luteina e zeaxantina, sostanze presenti naturalmente nella macula, la parte centrale della retina responsabile della visione dei dettagli. Anche l’attività fisica regolare è importante, perché aiuta a controllare la pressione arteriosa, la glicemia e il peso corporeo, riducendo alcuni fattori di rischio associati alle malattie vascolari della retina.

Un altro aspetto fondamentale è evitare il fumo, fattore di rischio per la degenerazione maculare legata all’età e per altre patologie oculari. Naturalmente, una buona alimentazione non sostituisce i controlli o le terapie, ma rappresenta un elemento importante di una strategia di prevenzione. Gli occhi non sono organi isolati: spesso riflettono lo stato di salute dell’intero organismo».

Quali sono i consigli e le buone abitudini che ciascuno di noi dovrebbe seguire ogni giorno per proteggere la vista e prevenire eventuali patologie oculari?

«Innanzitutto, consiglio di utilizzare gli schermi con moderazione, mantenendo una distanza adeguata e facendo pause frequenti. Una regola semplice è quella del 20-20-20: ogni 20 minuti di utilizzo di uno schermo, guardare per almeno 20 secondi un oggetto distante circa 6 metri. È importante trascorrere del tempo all’aria aperta, soprattutto durante l’infanzia, utilizzare occhiali da sole con adeguata protezione UV e prestare attenzione all’igiene delle mani e delle lenti a contatto. Consiglio inoltre di evitare l’uso autonomo di colliri, soprattutto quelli contenenti cortisone, che se utilizzati impropriamente possono provocare complicanze anche importanti. Bisogna poi controllare la glicemia e la pressione arteriosa, non fumare e sottoporsi periodicamente a visite oculistiche.

La vista è un patrimonio prezioso, che spesso diamo per scontato finché non cominciamo a perderlo. Oggi l’oftalmologia dispone di tecnologie diagnostiche estremamente avanzate e di trattamenti capaci di prevenire o rallentare molte patologie che un tempo conducevano inevitabilmente alla perdita della vista. Pensiamo, ad esempio, ai progressi nella chirurgia della cataratta, nella diagnosi precoce del glaucoma e nelle terapie intravitreali per le malattie della macula. Tuttavia, anche la tecnologia più avanzata può essere meno efficace se una malattia viene diagnosticata troppo tardi. Per questo credo fermamente che la migliore cura inizi sempre da una buona prevenzione».