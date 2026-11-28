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Violenza sulle donne, intervista a Francesco Craig, delegato al Counseling e al Benessere Psicologico di Ateneo dell’Università della Calabria, sulle dinamiche psicologiche che trasformano una relazione in un rapporto di dominio: dalla svalutazione dell’altro agli squilibri di potere, dalla manipolazione emotiva alla progressiva erosione dell’autonomia e dell’identità personale. Un approfondimento sulle ferite, spesso invisibili, lasciate dalla violenza e sui campanelli d’allarme da riconoscere per intercettarla e prevenirla.

RENDE (COSENZA) – Non sempre la violenza fa rumore. A volte comincia con una domanda di troppo, un messaggio da controllare, un’amicizia da interrompere. Alcune prigioni non hanno sbarre, ma confini invisibili. Si costruiscono lentamente, rinuncia dopo rinuncia, fino a quando chiedere il permesso diventa un’abitudine, giustificare la gelosia una necessità e sacrificare la propria libertà una presunta prova d’amore. La violenza, infatti, non comincia sempre con uno schiaffo: spesso prende forma attraverso parole, silenzi, ricatti emotivi e limitazioni graduali dell’autonomia. Può manifestarsi nella pretesa di conoscere ogni spostamento, nel sindacare le fotografie pubblicate sui social, nel decidere quali immagini siano appropriate o nel dettare il modo di vestirsi, trasformando persino l’aspetto personale in un terreno di imposizioni.

Sotto una patina di premura si cela, così, il desiderio di esercitare potere sull’altro: il possesso si appropria del linguaggio dell’amore, la manipolazione si insinua negli affetti e la sopraffazione finisce per essere scambiata per dedizione. In questa zona d’ombra, dove la gelosia si traveste da sentimento e la prevaricazione viene confusa con l’attenzione, imparare a riconoscere i segnali diventa fondamentale.

Ma quali meccanismi psicologici rendono così difficile distinguere l’amore dal possesso? Cosa trattiene una persona in una relazione che ne compromette progressivamente l’autostima e l’identità? E quale ruolo può svolgere l’educazione sentimentale nel promuovere una cultura affettiva in cui amare non significhi possedere, limitare o annullare l’altro? A queste domande risponde Francesco Craig, delegato al Counseling e al Benessere Psicologico di Ateneo dell’Università della Calabria, accompagnandoci in un percorso di approfondimento delle dinamiche psicologiche della violenza relazionale, delle sue conseguenze e degli strumenti necessari per riconoscerla e prevenirla. La libertà di amare non può mai coincidere con la rinuncia alla propria libertà.

La violenza contro le donne non nasce necessariamente con un’aggressione fisica. Quali sono i primi campanelli d’allarme psicologici e comportamentali che dovrebbero metterci in guardia?

«La violenza spesso non inizia con un gesto fisico, ma con una progressiva limitazione della libertà dell’altra persona. Può manifestarsi attraverso comportamenti apparentemente poco significativi, che nel tempo diventano sempre più pervasivi. Pensiamo alla svalutazione, alle critiche continue, al controllo del cellulare, alla richiesta di giustificare i propri spostamenti, all’isolamento dalle amicizie, alla colpevolizzazione o alla difficoltà di accettare le decisioni autonome della partner.

Un campanello d’allarme particolarmente importante è rappresentato dal cambiamento del comportamento della donna all’interno della relazione: quando inizia a misurare le parole, a modificare le proprie abitudini o a rinunciare ai propri desideri per paura delle reazioni del partner».

Come si può riconoscere il passaggio da una normale conflittualità di coppia a una relazione caratterizzata da una reale asimmetria di potere?

«Da un punto di vista di modelli terapeutici possiamo riprendere il concetto di posizioni esistenziali, ovvero il modo in cui attribuiamo valore a noi stessi e agli altri. Una relazione sana si fonda sulla posizione «Io sono OK, tu sei OK», nella quale entrambi hanno pari valore e dignità. Nelle relazioni caratterizzate dalla sopraffazione possiamo invece riconoscere dinamiche riconducibili alla posizione «Io sono OK, tu non sei OK», in cui l’altro viene svalutato e il suo diritto all’autonomia non viene riconosciuto. Naturalmente, un singolo comportamento non è necessariamente indicativo di una relazione violenta. È importante osservare la persistenza dei comportamenti, la loro escalation e soprattutto l’asimmetria di “potere” che producono. Una relazione diventa pericolosa quando, per mantenerla, una persona sente di dover progressivamente rinunciare a essere sé stessa».

Perché, in alcune relazioni, il controllo, la gelosia e il possesso vengono ancora confusi con manifestazioni d’amore?

«Perché il nostro modo di amare non nasce nel momento in cui incontriamo un partner, ma si costruisce nel corso della nostra storia personale, familiare, relazionale e culturale. Parliamo di copione di vita, ossia un insieme di convinzioni, aspettative e decisioni precoci attraverso cui impariamo a interpretare noi stessi, gli altri e le relazioni. Se una persona cresce in un contesto in cui l’amore viene associato al sacrificio, alla dipendenza, alla gelosia o al controllo, potrebbe interiorizzare questi comportamenti come modalità normali di stare in relazione. A questo si aggiungono alcuni messaggi culturali che ancora oggi tendono a romanticizzare il possesso: «Se è geloso, significa che ci tiene», oppure «Se mi ama davvero, non può vivere senza di me», o ancora “non vivo senza di te”, dei veri ricatti affettivi».

Violenza sulle donne: quali meccanismi psicologici ed emotivi possono intrappolare le vittime in relazioni tossiche, rendendo difficile sottrarsi a dinamiche di manipolazione e sopraffazione?

«Tutti abbiamo bisogno di essere riconosciuti, considerati e visti dagli altri. Tuttavia, possiamo imparare a ricercare o accettare anche forme negative di riconoscimento, soprattutto quando rappresentano modalità relazionali familiari. Questo può contribuire a spiegare perché alcuni comportamenti disfunzionali vengano normalizzati, ma non significa attribuire alla vittima alcuna responsabilità per la violenza subita. È inoltre fondamentale distinguere l’emozione dal comportamento. Provare gelosia o paura dell’abbandono non equivale a esercitare violenza. Il problema nasce quando si ritiene che queste emozioni legittimino il controllo della libertà dell’altra persona. L’amore riconosce l’autonomia dell’altro; il possesso cerca di limitarla. Comprendere le origini psicologiche di un comportamento violento non significa mai giustificarlo».

Quali conseguenze psicologiche lascia la violenza sulle vittime?

«La violenza non produce soltanto sofferenza emotiva, ma può modificare profondamente il modo in cui una persona percepisce sé stessa, gli altri e il mondo. Le conseguenze possono comprendere sintomi ansiosi e depressivi, disturbi del sonno, ipervigilanza, sintomi post-traumatici, difficoltà relazionali, senso di colpa, vergogna e una significativa compromissione dell’autostima. Una delle conseguenze più profonde della violenza psicologica è la progressiva perdita di fiducia nelle proprie percezioni e nella propria capacità di prendere decisioni.

Quando una persona viene continuamente svalutata o indotta a dubitare di ciò che prova e percepisce, può arrivare a chiedersi se sia realmente lei il problema. Utilizzando il linguaggio dell’Analisi Transazionale, possiamo leggere alcune di queste conseguenze attraverso la posizione esistenziale «Io non sono OK, tu sei OK», che può consolidarsi come effetto delle ripetute esperienze di svalutazione. Il lavoro psicoterapeutico può contribuire al recupero della propria autonomia, articolata in tre dimensioni: consapevolezza: recuperare la fiducia nelle proprie percezioni, emozioni e necessità; spontaneità: riappropriarsi della possibilità di scegliere e agire liberamente; intimità: riscoprire la possibilità di costruire relazioni autentiche, sicure e rispettose».

Quanto è importante garantire loro un sostegno che non si limiti all’emergenza?

«Il sostegno non può esaurirsi nella gestione dell’emergenza. È necessario garantire una continuità assistenziale che integri protezione, supporto psicologico, interventi sociali, tutela legale e, quando necessario, autonomia economica e abitativa. Uscire da una relazione violenta non coincide necessariamente con l’uscire dalle conseguenze psicologiche della violenza. La ricostruzione della sicurezza, dell’identità e della fiducia richiede tempo e interventi rispettosi dei bisogni e delle scelte della persona».

Come si può educare soprattutto i ragazzi a riconoscere e gestire le emozioni, la frustrazione e il rifiuto, evitando che si trasformino in comportamenti di sopraffazione?

«Credo che sia fondamentale passare da un’educazione prevalentemente normativa, che dice ai ragazzi che cosa non devono fare, a un’educazione emotiva e relazionale, che insegni loro come stare nelle relazioni. Ancora oggi molti ragazzi crescono ricevendo messaggi impliciti come «Non piangere», «Devi essere forte», «Non mostrare debolezza», «Non devi perdere». Questi messaggi possono essere letti attraverso il concetto di ingiunzioni e spinte, come la spinta «Sii forte», che può favorire la difficoltà a riconoscere ed esprimere la propria vulnerabilità. Quando emozioni come la tristezza, la paura, la vergogna o il senso di inadeguatezza non trovano uno spazio di espressione, la rabbia può diventare, in alcuni casi, una delle poche modalità emotive percepite come socialmente accettabili. Di fronte a un rifiuto, si può esprimere dolore, paura o frustrazione. Ma possiamo veicolare messaggi interiorizzati legati al potere, al possesso o alla necessità di non mostrarsi deboli.

Educare significa favorire la capacità di riconoscere ciò che si prova, valutare la realtà presente e scegliere una risposta rispettosa di sé e dell’altro. Un ragazzo deve poter imparare che può sentirsi ferito da un rifiuto senza avere il diritto di punire chi lo ha rifiutato. Può provare rabbia senza aggredire, può desiderare una relazione senza pretendere che l’altra persona la desideri. Naturalmente, la violenza di genere non è semplicemente un problema di disregolazione emotiva. È necessario intervenire anche sugli stereotipi di genere, sulle convinzioni di superiorità, sulle dinamiche di potere e sul mancato riconoscimento del consenso. Educare alle emozioni non significa insegnare a non provare rabbia, ma insegnare ad assumersi la responsabilità di ciò che si fa quando si prova rabbia».