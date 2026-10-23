UNICAL VOICE – Tra piazze e carovita, parlano gli studenti

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Il dissenso attraversa la Calabria e supera i confini nazionali. Le opinioni degli studenti dell’Università della Calabria sulle proteste, sul carovita e sul confine tra diritto di manifestare nelle piazze e violenza.

Manifestazioni pacifiche, scontri, blocchi stradali e scioperi. Da settimane, il dibattito pubblico è attraversato dalle proteste e dalle ragioni che hanno acceso le piazze italiane da Palermo a Milano.

In Calabria, come nel resto d’Italia, il malcontento si manifesta attraverso mobilitazioni diverse. Dalle rivendicazioni degli agricoltori ai cortei degli studenti che scioperano. In comune c’è la disperazione legata al costo della vita.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. Dalla Francia all’India, passando per l’Albania, le mobilitazioni assumono forme e significati diversi. Insieme, riportano al centro il tema del dissenso e del suo spazio nelle società contemporanee.

UN MOVENTE COMUNE: IL CAROVITA

Anche gli studenti universitari sono in protesta a causa dei rincari sugli affitti in zona Quattromiglia. Per molti giovani, il disagio economico non è una questione lontana, ma una condizione che incide sulle scelte quotidiane e sulle prospettive future. Affitti, trasporti, spesa alimentare e difficoltà a trovare un lavoro stabile alimentano la percezione di un futuro sempre più difficile da costruire.

«Studiare dovrebbe essere un’opportunità per migliorare la propria condizione, non un privilegio che dipende dalle possibilità economiche della famiglia. Tra affitto, bollette e spese quotidiane, anche frequentare l’università può diventare complicato», osserva una studentessa del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Un altro punto di vista che ci ha fornito uno studente di Giurisprudenza pone l’accento sulla necessità di trasformare il malcontento in rivendicazioni precise. «Manifestare è importante, ma bisogna anche capire quali risultati si vogliono ottenere. Se una protesta non individua obiettivi concreti e interlocutori a cui rivolgersi, rischia di esaurirsi senza cambiare nulla».

Due posizioni che, pur partendo da sensibilità differenti, convergono su un aspetto. Le difficoltà economiche richiedono risposte. Non possono essere affrontate soltanto attraverso il dibattito pubblico.

MANIFESTAZIONI PACIFICHE E VIOLENTE: IL CONFINE DEL DISSENSO

Uno dei temi più discussi riguarda le modalità della protesta. Il diritto di manifestare è uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ma i disordini registrati dividono sulla tutela delle attività private.

In una ricostruzione esemplificativa, uno studente del Disu sostiene che «Quando le istituzioni non ascoltano, il fuoco in piazza diventa uno dei pochi strumenti per rendere visibile un problema. Una mobilitazione deve creare disagio. Non si può giudicare il corso di una manifestazione senza considerare le ragioni che l’hanno fatta nascere».

Il ragazzo incalza dicendo che «prima di parlare dei violenti o dei maranza, bisognerebbe informarsi su come vengono organizzate le manifestazioni e sulle disposizioni delle forze dell’ordine. Il Ministro Lollobrigida e il provvedimento di Salvini hanno dimostrato tra l’altro che il problema è proprio la manifestazione, non le modalità. Qui al Sud nessuno ha sfasciato niente, eppure veniamo sanzionati lo stesso».

Di segno diverso è la posizione di chi ritiene che le modalità della protesta siano decisive per la sua credibilità. «Il diritto di manifestare va tutelato, ma non dovrebbe diventare una giustificazione per mettere in pericolo altre persone o danneggiare la gente. Si può protestare senza ricorrere alla violenza», sostiene uno studente di Ingegneria.

DALLA FRANCIA ALL’INDIA, IL MONDO UNITO NEL DISSENSO AL POTERE POLITICO-ECONOMICO

Anche sul confronto tra le proteste in Italia e quelle all’estero emergono opinioni differenti tra gli studenti dell’Università della Calabria. C’è chi ritiene che «quello che succede fuori dall’Italia riguarda anche noi, perché le questioni economiche e sociali non si fermano ai confini nazionali. Genocidi, guerre e screzi geopolitici li paghiamo ogni giorno con tasse e accise». C’è poi chi sottolinea, invece, la necessità di distinguere le singole situazioni.

LA PIAZZA È ANCORA UNO SPAZIO DI PARTECIPAZIONE?

Tra i decreti del governo Meloni in materia di ordine pubblico e le sanzioni previste per alcune forme di protesta, trovare un modo legare di manifestare diventa sempre più difficile. Ma quali alternative restano a chi vuole denunciare il carovita, la precarietà e le disuguaglianze?

Petizioni, scioperi e appelli alle istituzioni sono strumenti democratici che ci vengono proposti da alcuni studenti. Eppure, quelli che hanno criticato le manifestazioni, soprattutto quelle considerate violente, non ci hanno fornito alternative concrete a disposizione dei cittadini.

Come manifestare pacificamente e riuscire comunque a farsi ascoltare? È questa una delle questioni che divide gli studenti dell’ateneo calabrese.