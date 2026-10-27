UNICAL VOICE – Presunte minacce alle studentesse, cresce la preoccupazione

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Cresce la preoccupazione per le studentesse dell’Unical a causa di alcune presunte minacce a sfondo sessuale che si sono diffuse nelle chat Whatsapp del campus.

L’università non è soltanto un luogo dedicato allo studio, ma uno spazio in cui si sviluppa gran parte della quotidianità degli studenti. Aule, biblioteche e spazi condivisi diventano luoghi di incontro e confronto, contribuendo a un percorso di crescita, autonomia e condivisione che dovrebbe svolgersi in un ambiente sereno e sicuro.

Negli ultimi giorni, proprio questa dimensione della vita universitaria è stata messa in discussione dalla diffusione di messaggi e chat contenenti riferimenti a presunte minacce di violenza sessuale ai danni di alcune studentesse.

LE RASSICURAZIONI DELL’ATENEO

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione Community ASP, chiedendo alle istituzioni e al rettorato un presidio interforze nell’area urbana e nel comprensorio universitario.

La vicenda ha suscitato anche la risposta dell’Università della Calabria, la quale ha invitato la comunità accademica a non diffondere informazioni non verificate, sottolineando come segnalazioni analoghe siano circolate anche in altre città italiane. L’Ateneo ha inoltre precisato che, al momento della pubblicazione del comunicato, non risultavano elementi verificati né minacce concrete riferite al campus.

LE PERCEZIONI DELLE STUDENTESSE SULLA VICENDA

Tuttavia, al di là della necessaria distinzione tra segnalazioni non verificate e comunicazioni ufficiali, questa vicenda solleva l’attenzione su una questione fondamentale: quanto si sentono sicure le studentesse negli spazi che frequentano ogni giorno? E quali interventi potrebbero contribuire, dal loro punto di vista, a rendere il campus un ambiente più sicuro?

Per approfondire la questione, abbiamo raccolto le impressioni di alcune studentesse, cercando di capire se le recenti notizie abbiano inciso sulla loro tranquillità all’interno del campus e quali misure ritengano necessarie per sentirsi più sicure.

Rispetto alla percezione della sicurezza all’interno del campus, Sonia, studentessa al primo anno, racconta: «Di giorno, soprattutto la mattina, mi sento abbastanza sicura. In università ci sono molti ragazzi e, anche se ho iniziato da poco, non ho mai avuto particolari problemi. È soprattutto la sera che mi sento meno tranquilla, quando inizia a fare buio e c’è meno gente in giro. Nelle zone meno frequentate, nei vialetti più isolati, tendo a guardarmi maggiormente intorno».

«A preoccuparci – continua – è stata anche la scomparsa di Rahel, la ragazza di origine etiope, e speriamo davvero che non le sia successo nulla e che possa essere ritrovata in salute. Anche alla luce di questa vicenda, credo sia necessario che le autorità prestino maggiore attenzione e garantiscano controlli più efficaci. Un altro aspetto fondamentale è la comunicazione: se succedesse qualcosa, vorremmo essere informate tempestivamente e in modo chiaro, senza dover apprendere le notizie attraverso i social».

«C’È MOLTA PIÙ APPRENSIONE E ANSIA DIFFUSA TRA NOI»

Anche Vanessa, studentessa al primo anno di scienze politiche, racconta di aver avvertito un cambiamento nel modo di vivere gli spazi universitari: «queste notizie hanno decisamente cambiato il mio modo di vivere il campus. C’è molta più apprensione e ansia diffusa tra noi studentesse. Adesso evito di muovermi da sola, soprattutto dopo l’orario delle lezioni, e cerco sempre di organizzarmi in gruppo per raggiungere i parcheggi o i trasporti pubblici, prestando molta più attenzione a ciò che mi circonda».

Sul tema della sicurezza interviene anche Paola, che sottolinea l’importanza di una maggiore presenza del personale addetto alla sorveglianza: «mi aspetterei una presenza ancora più attiva e costante del personale addetto alla sicurezza, anche nei luoghi più isolati, come le pensiline degli autobus o le zone residenziali, e non esclusivamente sul ponte».

ANCHE CHI SI SENTE AL SICURO CHIEDE MAGGIORE CONTROLLO

Stessa posizione emerge dalla testimonianza di Angela, che afferma «credo che bisogni incrementare la presenza degli addetti alla sicurezza, di mattina non ne vedo quasi per niente, non so bene se la sera la situazione sia diversa ma credo che lo si dovrebbe fare a prescindere in base a quello che sta accadendo negli ultimi giorni».

Lucia, studentessa magistrale racconta invece di essersi sempre sentita al sicuro all’interno del campus negli scorsi anni, anche nelle ore serali, grazie alla presenza della vigilanza, affermando, in merito alle presunte minacce «sapere di queste chat mi ha sicuramente colpita e non mi sentirei del tutto tranquilla a girare da sola. Mi aspetterei, oltre alle ronde in auto, una maggiore presenza di agenti a piedi nei diversi momenti della giornata, perché questo mi farebbe sentire più sicura».

In un momento in cui la circolazione di tali notizie continua ad alimentare dubbi e timori, diventa fondamentale poter contare su informazioni chiare e su punti di riferimento concreti. Proprio per questo, l’Università della Calabria ha ribadito la possibilità di rivolgersi allo Sportello Antiviolenza Unical, realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino”, per ricevere ascolto e supporto in modo riservato e gratuito.

Un servizio che assume particolare importanza in un contesto in cui sentirsi al sicuro significa anche sapere di poter chiedere aiuto, essere ascoltate e trovare qualcuno a cui rivolgersi.