UNICAL VOICE – Sciopero del 30 ottobre, gli studenti: «La mobilitazione deve continuare»

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Dalle istituzioni alla presa di coscienza collettiva, passando per nuove forme di protesta: le voci dall’Unical raccontano le aspettative e i dubbi dopo il corteo dello sciopero del 30 ottobre a Cosenza.

Il 30 ottobre le piazze italiane sono tornate a riempirsi in occasione dello sciopero generale nazionale. Lavoratori, studenti e diverse categorie professionali hanno incrociato le proprie rivendicazioni, portando in strada un malcontento che attraversa il Paese ormai da settimane. Dal caro vita al costo dei carburanti, dagli affitti insostenibili alla richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione, fino alla contrarietà alle politiche di riarmo: le ragioni della protesta sono diverse, ma convergono nella richiesta di un cambiamento.

Anche Cosenza ha partecipato alla mobilitazione, con un corteo che ha attraversato la città per oltre quattro ore, da piazza Loreto fino alla sopraelevata, passando per il tratto autostradale. Camionisti e agricoltori hanno inoltre bloccato gli ingressi e le uscite della città, contribuendo a fermare la circolazione. Circa 5.000 le persone che hanno preso parte alla manifestazione, con una presenza particolarmente significativa di studenti, dalle scuole superiori all’Università della Calabria.

Una mobilitazione che arriva al termine di settimane di proteste e che, almeno per un giorno, ha riunito un malcontento comune proveniente da mondi differenti. Ma cosa succede quando il corteo finisce? Le rivendicazioni riusciranno a tradursi in un cambiamento concreto oppure il rischio è che la mobilitazione perda progressivamente forza? E, soprattutto, quali strumenti restano a chi ritiene che le forme di protesta finora adottate non siano sufficienti?

A due giorni dallo sciopero abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni studenti dell’Unical presenti al corteo, provando a capire quali siano le loro aspettative e come immaginino il futuro delle mobilitazioni.

IL CAMBIAMENTO PASSA DALL’ORGANIZZAZIONE POLITICA

Per Giuseppe, studente al terzo anno di Giurisprudenza, lo sciopero rappresenta «l’ennesima prova della rabbia cittadina verso l’attuale situazione di crisi che colpisce tutti e tutte, anche chi generalmente presenta una certa sicurezza economica». Una rabbia che, tuttavia, non può esaurirsi nella partecipazione alle manifestazioni.

Secondo Giuseppe, è necessario «incanalare tale forza collettiva in un operato politico interno alle stesse istituzioni, per cambiarle radicalmente». Il rischio, altrimenti, è che «questo fuoco delle masse si spenga di fronte ai primi contentini tattici del Governo».

Una posizione che si riflette anche nella sua idea di protesta futura. Per lui, i blocchi, pur riconoscendone l’importanza, non possono rappresentare l’unico strumento di lotta. Il cambiamento, spiega, «sarà il frutto di una costruzione. In questo preciso momento storico, è chiaro che tale operazione deve essere effettuata in maniera organizzata, giungendo ad una vera unità tra forze partitiche e non che intendano sovvertire l’attuale sistema del profitto, per garantire una vita migliore a chi studia e chi lavora, e non solo a chi vive di rendita». Per questo ritiene fondamentale superare le divisioni tra realtà politiche e sociali che perseguono obiettivi comuni.

«BLOCCARE LE STRADE NON È SUFFICIENTE»

Più disillusa è la posizione di Veronica, matricola all’Unical, che non crede che questa mobilitazione rappresenti necessariamente la volta buona per ottenere un cambiamento.

«Durante la manifestazione, camminando, abbiamo visto che moltissime persone ancora non si muovono dal proprio posto di lavoro. Qualcuno condivide quello che stiamo facendo, ma se neanche la metà delle persone scende a protestare non si possono ottenere grandi cambiamenti», racconta.

Per la studentessa, il problema riguarda anche la difficoltà di coinvolgere una parte della popolazione che rimane distante dalle mobilitazioni e poco interessata a mettere in discussione le proprie convinzioni. Una partecipazione più ampia sarebbe quindi indispensabile per incidere realmente sugli equilibri politici e sociali.

Anche sul fronte delle modalità di protesta, Veronica ritiene che bloccare le strade non sia più sufficiente: «Anche in milioni, sarà solo temporaneo». La sua proposta è quella di spostare il conflitto popolare direttamente davanti alle istituzioni e alle sedi del Governo, intervenendo nei luoghi in cui vengono assunte le decisioni politiche.

«LA PRESA DI COSCIENZA COLLETTIVA È GIÀ UN CAMBIAMENTO»

Una lettura differente arriva da Camilla e Anastasia, componenti del collettivo Aula Studio Liberata dell’Università della Calabria. Le due studentesse considerano le mobilitazioni dell’ultimo mese un segnale significativo del disagio sociale che attraversa il Paese, soprattutto al Sud, dove molte proteste sono nate e si sono sviluppate spontaneamente.

È proprio nella convergenza di categorie sociali differenti che individuano uno degli aspetti più importanti di questa stagione di mobilitazione. «La parte più interessante è vedere una composizione sociale così vasta e in contraddizione scendere in piazza per le stesse ragioni. È proprio quando la risposta a una o più problematiche diventa collettiva che si dà forza alle proprie rivendicazioni», spiegano.

Per Camilla e Anastasia, pensare che un cambiamento del sistema possa realizzarsi nel giro di un mese sarebbe poco realistico. Tuttavia, per le due studentesse, questo non significa che nulla sia cambiato. Anastasia e Camilla contestano proprio questa lettura: «Nelle ultime settimane abbiamo visto una vastità immensa di persone durante i vari cortei, molte delle quali fino a poco tempo fa magari non credevano che scendere in piazza e organizzarsi abbia un valore politico e trasformativo importante. Questo per noi è già un grandissimo passo verso una trasformazione ed una presa di coscienza collettiva. La volontà di manifestare le proprie rivendicazioni, di rendersi protagonisti e partecipi sono passi importanti per ri-politicizzare le nostre esistenze, e dare alla politica la responsabilità trasformativa che può avere.

Pensiamo che ad oggi non ci sia nulla di più potente del dissenso espresso a gran voce nelle piazze di un paese governato da chi punta sempre di più ad una politica divisiva e oppressiva».

La partecipazione diventa così essa stessa un primo risultato: una possibilità di riappropriarsi degli spazi pubblici, delle rivendicazioni e della responsabilità politica. «Con il senno di ciò, continueremo a mobilitarci unendo le nostre forze e le nostre lotte, continueremo ad inondare le strade della nostra città finché il sistema non cambierà».

DOPO IL CORTEO, L’OBIETTIVO È CONTINUARE

Le testimonianze raccolte restituiscono tre prospettive diverse sul futuro della protesta: la necessità di costruire un’alternativa politica organizzata, la ricerca di forme di mobilitazione più incisive e la convinzione che la partecipazione collettiva rappresenti già un primo passo verso la trasformazione sociale.

Non c’è una risposta condivisa sulla possibilità che lo sciopero del 30 ottobre possa davvero segnare una svolta. C’è, però, un punto che accomuna le voci ascoltate: la consapevolezza che una giornata di mobilitazione non sia sufficiente a risolvere questioni che si trascinano da tempo.

Adesso, si dovrà capire se la partecipazione vista nelle piazze riuscirà a trasformarsi in un percorso duraturo di organizzazione e rivendicazione dei diritti chiesti. Perché anche se il corteo finisce, le ragioni che hanno portato migliaia di persone in strada restano nella storia.