Dalla fusione dei Comuni all’idea di “sfusione”

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I processi di fusione di Corigliano-Rossano e Casali del Manco insegnano, ecco perchè l’idea di sfusione non può essere considerata un tabu

Le fusioni tra Comuni sono state per anni considerate uno degli strumenti attraverso cui migliorare l’efficienza amministrativa, organizzare meglio i servizi e rafforzare la capacità di programmazione dei territori. Un processo che, però, non può essere valutato soltanto sulla carta, ma deve necessariamente essere misurato alla prova dei fatti e del tempo.

È proprio da questa considerazione che parte la mia riflessione su un tema delicato e finora poco affrontato. Quello delle cosiddette “sfusioni”, così come peraltro rappresentate in modo egregio dal professor Iorio.

Le sfusioni non possono essere un tabù. Lo sostengo anche alla luce della posizione che avevo assunto già nel 2017 sui processi di fusione di Corigliano-Rossano e Casali del Manco. Una posizione maturata attraverso gli anni di attenzione al tema delle fusioni, della gestione associata dei servizi e, più in generale, dell’organizzazione amministrativa dei territori. Già allora avevo evidenziato una serie di problematiche e, soprattutto, una serie di errori di valutazione. Per questo motivo mi trovai, in totale solitudine, ad oppormi in Consiglio regionale a quei processi di fusione.

Il consigliere regionale Orlandino Greco

Oggi credo sia necessario avere il coraggio di guardare a ciò che quelle esperienze hanno realmente prodotto. Ascoltando le comunità e verificando sul territorio quello che la fusione è stata, soprattutto a Corigliano-Rossano, dove i due Comuni continuano ad essere realtà fortemente riconoscibili. Ritengo che non possa essere considerato un tabù ragionare sulla possibilità di una sfusione attraverso procedure normative precise.

Il punto non è mettere in discussione a priori lo strumento della fusione. Il punto è avere la capacità politica e istituzionale di chiedersi se, dopo anni di sperimentazione, quel modello continui a rappresentare la soluzione più efficace per le comunità interessate. È tempo che la politica si interroghi e capisca se quella strada delle fusioni, per alcune comunità, sia ancora quella percorribile e la più preferibile. Questa riflessione porta inevitabilmente anche alla questione delle risorse. Gli incentivi statali possono accompagnare la nascita di un nuovo ente, ma la vera verifica arriva quando quelle risorse terminano.

Dobbiamo capire cosa deve aspettarsi una comunità da un processo di fusione e, soprattutto, cosa resta di quei progetti quando i contributi statali finiscono. È questo, a mio avviso, uno dei nodi centrali della discussione. Una fusione deve essere giudicata dalla capacità di produrre risultati duraturi e non soltanto dai vantaggi della fase iniziale.

Per questo ritengo che anche l’ipotesi di una sfusione non debba essere considerata un sacrilegio istituzionale. Deve essere, piuttosto, una possibilità da disciplinare attraverso procedure normative chiare e precise e da sottoporre, come ogni scelta amministrativa, alla valutazione dei cittadini e dei territori. E dopo anni di fusioni credo sia arrivato il momento di porci una domanda semplice ma fondamentale: se un modello nasce per migliorare la vita di una comunità, cosa accade quando quella stessa comunità ritiene che quel modello non stia più funzionando? Su questo esiste ancora una zona grigia che va necessariamente chiarita. Ed è proprio per questo che ritengo importante riaprire il dibattito sulla sfusione, senza tabù, senza pregiudizi e senza trasformare una scelta amministrativa di fusione in un dogma intoccabile.

Le istituzioni devono avere il coraggio di verificare le proprie scelte alla prova del tempo. Perché ciò che conta, alla fine, non è difendere un modello per principio, ma capire se quel modello continua davvero a funzionare nell’interesse delle comunità.