Caso Stasi, M5s diviso: Conte voleva prendere le distanze, i dirigenti calabresi si sono opposti

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Tra gli alleati di Flavio Stasi ha fatto “rumore” il silenzio del M5s dopo l’arresto del sindaco. L’ex premier Conte avrebbe voluto prendere le distanze, i dirigenti calabresi del partito si sono opposti

NON è sfuggito agli osservatori il silenzio del Movimento 5 Stelle sulla vicenda Stasi. Nel centrosinistra, tutti gli alleati del sindaco gli hanno espresso vicinanza. Addirittura nel centrodestra, il governatore Occhiuto e il presidente della Provincia Faragalli hanno invocato pieno garantismo. Le uniche voci fuori dal coro sono state quelle di Fratelli d’Italia, che ha scelto la strada della rivincita politica su un sindaco che era stato molto critico con il governo nei giorni delle proteste degli agricoltori.

L’IMBARAZZO DOPO L’INTERVENTO DI BIGNAMI



E i 5 Stelle? Sembra che l’intervento del capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, che nelle ore dell’arresto di Stasi chiamava in causa Conte e Schlein («vi siete spesi in prima persona per la sua elezione e ora tacete?») abbia mandato su tutte le furie il leader del Movimento. Che si è attaccato al telefono per commissionare una nota stampa in cui si prendevano le distanze da Stasi. Sono stati i dirigenti calabresi del Movimento a opporre una ferma resistenza.

LA RESISTENZA DEI DIRIGENTI CALABRESI

Orrico, Baldino, Tridico hanno difeso Stasi, ricordandone il profilo specchiato e insistendo sulla debolezza degli elementi a suo carico, per come emergevano al momento dalle carte. Conte alla fine si è convinto.

Ora il tentativo dei dirigenti calabresi è quello di far passare una nota di sostegno. Ci si sta lavorando, ma la strada non è in discesa.

