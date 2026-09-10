Rende, chiusura anticipata delle scuole a causa del caldo

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L’11 e 12 settembre chiusura anticipata delle scuole a Rende a causa del caldo, l’annuncio dell’amministrazione comunale

RENDE (COSENZA) – A causa delle temperature particolarmente elevate e del conseguente disagio bioclimatico che colpiscono il territorio comunale, il sindaco di Rende Sandro Principe, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica.

IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI RENDE

​Il provvedimento dispone, per venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, la sospensione anticipata delle attività scolastiche ed educative alle ore 11:30. La decisione arriva in via precauzionale per ridurre l’esposizione degli alunni e del personale scolastico alle ore più calde della giornata.

La misura tiene conto sia delle condizioni microclimatiche di diversi edifici scolastici – che potrebbero non garantire l’adeguatezza termica durante il picco di calore – sia della necessità di tutelare i soggetti più vulnerabili, come bambini e adolescenti.

AMBITO D’APPLICAZIONE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE

La disposizione riguarda tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia presenti sul territorio del Comune di Rende. Le uscite anticipate saranno gestite dai singoli Dirigenti Scolastici e responsabili delle strutture. A questi ultimi spetta il compito di organizzare il servizio, garantire la vigilanza sugli alunni e coordinare la consegna ai genitori o ai soggetti autorizzati.

È stato richiesto ai Dirigenti Scolastici di dare immediata notizia del provvedimento alle famiglie e al personale. L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata inviata alla Prefettura di Cosenza, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, alla Provincia di Cosenza, alle Forze dell’Ordine e ai Dirigenti Scolastici del territorio.