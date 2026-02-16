Elezioni provinciali Cosenza, la lista a sostegno di Franz Caruso

1 minuto per la lettura

La lista per il rinnovo del Consiglio provinciale a supporto del candidato del centrosinistra Franz Caruso per le elezioni provinciali di Cosenza

COSENZA – L’8 marzo 2026 si vota per l’elezione del presidente della Provincia di Cosenza e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Si tratta, com’è noto, di elezioni di secondo livello che saranno disciplinate dal voto ponderato in base alla fascia demografica dei singoli Comuni.

Saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso per il centrosinistra e il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli per il centrodestra a contendersi la presidenza della Provincia di Cosenza dopo il quadriennio di Rosaria Succurro. Di seguito la lista a sostegno del candidato del centrosinistra Franz Caruso.

PROVINCIA DEMOCRATICA