Elezioni provinciali Cosenza, le liste a sostegno di Biagio Faragalli

2 minuti per la lettura

Le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale a supporto del candidato del centrodestra Biagio Faragalli per le elezioni provinciali di Cosenza

COSENZA – L’8 marzo 2026 si vota per l’elezione del presidente della Provincia di Cosenza e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Si tratta, com’è noto, di elezioni di secondo livello che saranno disciplinate dal voto ponderato in base alla fascia demografica dei singoli Comuni.

Saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso per il centrosinistra e il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli per il centrodestra a contendersi la presidenza della Provincia di Cosenza dopo il quadriennio di Rosaria Succurro. Di seguito le liste a sostegno del candidato del centrodestra Biagio Faragalli.

FORZA ITALIA Marco Tarsitano, consigliere Carolei

Giuseppe Turano, consigliere Corigliano Rossano

Luigi Garofalo, consigliere Cassano allo Jonio

Piero Luciano, consigliere comunale Corigliano Rossano

Gerardo Molinaro, consigliere comunale Montalto Uffugo

Caterina Bruno, consigliere comunale San Lucido

Luca Gencarelli, consigliere comunale Luzzi

Silvio Cascardo, consigliere comunale Cerzeto

Gabriella Luciani, consigliere comunale Cetraro

Tiziana Battafarano, consigliere comunale Rocca Imperiale

Emanuela Altomare, consigliere comunale Cellara

Lucia Nigro, consigliere comunale San Giovanni in Fiore

AD MAIORA Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende

Pasquale De Franco, sindaco di Aieta

Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare

Fabrizio Fabiani, sindaco di Zumpano

Antonietta Leone, consigliera comunale Rota Greca

Miriam Lospennato, consigliera comunale Bonifati

Rosita Manfredi, consigliere comunale Aieta

Elisa Selvaggi, consigliera comunale Praia a Mare

Vincenzo Ventura, consigliere comunale San Basile