Elezioni provinciali Cosenza, le liste a sostegno di Biagio Faragalli

Biagio Faragalli2 minuti per la lettura
Le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale a supporto del candidato del centrodestra Biagio Faragalli per le elezioni provinciali di Cosenza
COSENZA – L’8 marzo 2026 si vota per l’elezione del presidente della Provincia di Cosenza e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Si tratta, com’è noto, di elezioni di secondo livello che saranno disciplinate dal voto ponderato in base alla fascia demografica dei singoli Comuni.
Saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso per il centrosinistra e il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli per il centrodestra a contendersi la presidenza della Provincia di Cosenza dopo il quadriennio di Rosaria Succurro. Di seguito le liste a sostegno del candidato del centrodestra Biagio Faragalli.
FORZA ITALIA
- Marco Tarsitano, consigliere Carolei
- Giuseppe Turano, consigliere Corigliano Rossano
- Luigi Garofalo, consigliere Cassano allo Jonio
- Piero Luciano, consigliere comunale Corigliano Rossano
- Gerardo Molinaro, consigliere comunale Montalto Uffugo
- Caterina Bruno, consigliere comunale San Lucido
- Luca Gencarelli, consigliere comunale Luzzi
- Silvio Cascardo, consigliere comunale Cerzeto
- Gabriella Luciani, consigliere comunale Cetraro
- Tiziana Battafarano, consigliere comunale Rocca Imperiale
- Emanuela Altomare, consigliere comunale Cellara
- Lucia Nigro, consigliere comunale San Giovanni in Fiore
AD MAIORA
- Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende
- Pasquale De Franco, sindaco di Aieta
- Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare
- Fabrizio Fabiani, sindaco di Zumpano
- Antonietta Leone, consigliera comunale Rota Greca
- Miriam Lospennato, consigliera comunale Bonifati
- Rosita Manfredi, consigliere comunale Aieta
- Elisa Selvaggi, consigliera comunale Praia a Mare
- Vincenzo Ventura, consigliere comunale San Basile
LEGGI ANCHE: Elezioni provinciali Cosenza, la lista a sostegno di Franz Caruso
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA