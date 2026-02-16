Elezioni provinciali Cosenza, le liste a sostegno di Franz Caruso

Franz Caruso1 minuto per la lettura
Le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale a supporto del candidato del centrosinistra Franz Caruso per le elezioni provinciali di Cosenza
COSENZA – L’8 marzo 2026 si vota per l’elezione del presidente della Provincia di Cosenza e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Si tratta, com’è noto, di elezioni di secondo livello che saranno disciplinate dal voto ponderato in base alla fascia demografica dei singoli Comuni.
Saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso per il centrosinistra e il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli per il centrodestra a contendersi la presidenza della Provincia di Cosenza dopo il quadriennio di Rosaria Succurro. Di seguito le lista a sostegno del candidato del centrosinistra Franz Caruso.
INSIEME PER LA PROVINCIA
- Pino Capalbo, sindaco di Acri
- Walter Aloise, consigliere comunale di San Martino di Finita
- Rosa Minervini, consigliere comunale di Cerchiara
- Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara
- Ernesto Zagotta, consigliere comunale di Celico
- Ines Straface, consigliere comunale di Acri
- Concetta De Paola, consigliere comunale di Cosenza
PROVINCIA DEMOCRATICA
- Giuseppe Ciacco consigliere comunale di Cosenza
- Bianca Rende, consigliere comunale Cosenza
- Chiara Penna, consigliere comunale Cosenza
- Graziano Di Natale, consigliere comunale Paola
- Francesco Beltrano, consigliere comunale Rende
- Antonio Uva, consigliere Corigliano comunale Rossano
- Massimiliano Vaccaro, consigliere comunale Cetraro
- Daniela Puzzo, consigliere comunale Cosenza
- Assunta Mascaro, consigliere comunale Cosenza
- Antonietta De Angelis, consigliere comunale Guardia Piemontese
- Luca Lepore, sindaco di Aiello
- Daniela Sisca, consigliere comunale Santa Sofia d’Epiro
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA