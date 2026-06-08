Amministrative 2026, a San Giovanni in Fiore Barile vince il ballottaggio

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Elezioni amministrative a San Giovanni in Fiore, Antonio Barile vince il ballottaggio che lo ha visto contrapposto a Marco Ambrogio dopo il primo turno

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Antonio Barile è il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore. Sconfitto al ballottaggio il competitor Marco Ambrogio che al primo turno aveva incassato il 45 per cento dei consensi supportato da dieci liste di estrazione civica e di centrodestra. Barile, in campo con un’unica lista, ha ricevuto dopo il primo turno l’endorsement degli altri due candidati a sindaco del centrosinistra Luigi Candalise e Pino Belcastro. Un appoggio che nelle urne del ballottaggio del 7 e 8 giugno si è rivelato decisivo. Per Ambrogio è pesato come un macigno il massiccio utilizzo del voto disgiunto al primo turno. Per il marito dell’ex sindaca e attuale consigliera regionale Rosaria Succurro non è stato dunque possibile evitare il ballottaggio che si è rivelato fatale.

La nuova consiliatura sarà tuttavia contraddistinta dalla cosiddetta “anatra zoppa”. Le liste collegate ad Ambrogio hanno infatti ottenuto il 60 per cento dei voti e avranno la maggioranza in Consiglio comunale. La vittoria di Barile è stata accolta da festeggiamenti ed esultanze nella comunità della Capitale della Sila. Per Ambrogio, Succurro e il centrodestra la sconfitta rappresenta invece un boccone amaro da digerire.