Amministrative 2026, Iozzi si aggiudica il ballottaggio a Mandatoriccio

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Elezioni amministrative 2026, Cataldo Iozzi prevale nel ballottaggio contro Teresa Maria Villella dopo il clamoroso pareggio del primo turno

MANDATORICCIO (COSENZA) – Cataldo Iozzi è il nuovo primo cittadino di Mandatoriccio. Vittoria di sedici voti su Teresa Maria Villella dopo il clamoroso pareggio del primo turno. C’era grande attenzione sulle sorti politico-amministrative di Mandatoriccio. Nel piccolo centro dell’entroterra jonico al primo turno la sfida tra Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi si era conclusa cin perfetta parità. Una circostanza che ha reso necessario il ricorso al ballottaggio nonostante si trattasse di un Comune con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Lo spareggio è stato aggiudicato da Cataldo Iozzi che ha avuto la meglio per sedici voti sulla competitor. Da registrare un leggero aumento dell’affluenza rispetto al primo turno, un dato in controtendenza rispetto agli altri due Comuni (San Giovanni in Fiore e Castrovillari) alle urne per il ballottaggio.