Cosenza, Greco (Idm): «Alle amministrative in campo con il centrodestra»

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Incontro di Idm a Cosenza, Orlandino Greco sulle prossime amministrative e la decisione di scendere in campo con il centrodestra

COSENZA – La sfida per il futuro di Cosenza comincia dai contenuti. Italia del Meridione sceglie il cinema Citrigno per aprire ufficialmente il proprio percorso verso le elezioni comunali del 2027, presentando alla città l’iniziativa dal titolo “Insieme per cambiare la città di Cosenza”. Un appuntamento che segna l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa, nella quale il movimento guidato da Orlandino Greco intende ritagliarsi un ruolo da protagonista nella costruzione della prossima proposta amministrativa.

IDM VUOLE SVOLGERE UN RUOLO PER LE SFIDE DELLE AMMINISTRATIVE NELL’AREA DI CENTRODESTRA

A introdurre i lavori è stata Annalisa Alfano, segretaria provinciale del partito, mentre il quadro politico e organizzativo regionale è stato delineato dal segretario regionale Emilio De Bartolo, che ha richiamato il percorso di crescita del movimento, recentemente impegnato nel rinnovo della propria direzione regionale e negli appuntamenti nazionali a Roma. Sulle candidature, sulle liste e sulle alleanze il confronto è ancora prematuro, ma una prima indicazione è già definita: Italia del Meridione sarà della partita e lo farà nell’area del centrodestra.

A raccogliere questa sfida è Roberto Bartolomeo, commissario cittadino di Italia del Meridione, che ha presentato le prime coordinate del progetto politico. La sua analisi parte da una considerazione netta: Cosenza ha progressivamente perso centralità e sembra aver smarrito quella visione di sviluppo che dovrebbe accompagnare una città dalla storia e dal peso istituzionale così importanti. Bartolomeo ha scelto di non limitarsi a una critica dell’attuale amministrazione, ma di allargare il ragionamento alle prospettive di crescita dell’intera area urbana.

BARTOLOMEO: «COSENZA HA PERSO LA SUA CENTRALITÀ»

«Cosenza ha perso centralità e non può diventare la periferia dell’area urbana. Serve una nuova visione di sviluppo che sappia guardare oltre i confini cittadini, valorizzando tanto il collegamento verso nord quanto le potenzialità del versante sud, delle Serre Cosentine e del Savuto. È il momento di ascoltare, programmare e restituire alla città il ruolo che merita».

Un’impostazione che si confronta anche con le trasformazioni infrastrutturali in corso. Bartolomeo ha riconosciuto l’importanza degli investimenti verso nord, dallo svincolo autostradale al nuovo ospedale di Rende, sottolineando però come lo sviluppo non possa procedere lasciando indietro il versante meridionale. La prospettiva deve essere quella di un territorio capace di crescere in maniera equilibrata. Non è mancato un riferimento alle condizioni della città, vissuta quotidianamente e descritta come ancora segnata da evidenti situazioni di abbandono, nonostante i propositi di riqualificazione.

Anche la scarsa presenza degli amministratori nei luoghi della quotidianità cittadina, a partire da corso Mazzini, è diventata occasione di riflessione. Per Bartolomeo, questo è soltanto l’inizio di un confronto che dovrà coinvolgere cittadini, realtà associative e forze politiche.Il ragionamento assume una dimensione ancora più ampia con l’intervento di Orlandino Greco, consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, che ha riportato la discussione sul terreno della visione politica e della capacità di governo. Il richiamo a Bernardino Telesio, che di fronte al livello della politica cittadina odierna «rimarrebbe inorridito», ha introdotto una riflessione sulla perdita di smalto di Cosenza e sulla progressiva difficoltà della città di rappresentare un territorio e alimentare un autentico senso di appartenenza.

LE DIRETTIVE DI GRECO: «CANDIDATURA CON IL CENTRODESTRA MA PRIMA DEI NOMI SERVE UN PROGETTO SERIO»

Greco ha chiarito la posizione del movimento in vista della competizione elettorale: «La nostra candidatura sarà nel centrodestra, ma prima dei nomi e delle alleanze serve un progetto serio e credibile. Cosenza, Rende e Castrolibero devono diventare un unico sistema territoriale, attraverso l’Unione dei Comuni e la gestione condivisa dei servizi. Cosenza deve tornare a essere il centro nevralgico dell’area urbana e protagonista dello sviluppo della Calabria».

L’UNIONE DEI COMUNI E IL NUOVO OSPEDALE TRA I PUNTI DELLA PROPOSTA PER LE AMMINISTRATIVE DI COSENZA

È proprio l’Unione dei Comuni uno dei punti politicamente più significativi della proposta. Non una semplice operazione istituzionale, ma uno strumento per superare la frammentazione amministrativa, condividere servizi e costruire una programmazione territoriale capace di incidere sulla qualità della vita. Cosenza, Rende e Castrolibero dovrebbero muoversi come parti di un unico sistema, con una prospettiva di sviluppo che guardi anche alle Serre Cosentine e al Savuto. Greco ha inoltre ribadito l’importanza degli investimenti regionali, compreso il nuovo ospedale a Rende, evidenziando tuttavia la necessità che Cosenza conservi il proprio ruolo di riferimento e non venga marginalizzata nei processi di trasformazione della Calabria.

ALL’INCONTRO DI IDM PRESENTI ANCHE ESPONENTI DI NOI MODERATI, FDI E SUD CHIAMA NORD

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Franco Pichierri per Noi Moderati, Nicola Caruso per Fratelli d’Italia e Fulvio Campanaro per Sud chiama Nord, oltre a rappresentanti del mondo associativo, tra cui Qui Cosenza.Il percorso verso il 2027 è dunque aperto. Italia del Meridione prova a giocare d’anticipo, mettendo al centro una proposta che lega il rilancio di Cosenza alla capacità di superare la frammentazione territoriale, rafforzare i servizi e costruire una programmazione condivisa. Bartolomeo parte dalla necessità di recuperare il rapporto con la città e la sua identità; Greco allarga lo sguardo al governo dell’intera area urbana. Due prospettive che confluiscono in un unico obiettivo politico: riportare Cosenza al centro delle dinamiche di sviluppo della Calabria.