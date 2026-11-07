Caputo (FI): «Con Occhiuto in Calabria fino al 2031»

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Dallo strappo di Giannetta all’inchiesta romana su Occhiuto passando per i prossimi appuntamenti elettorali: intervista a Pierluigi Caputo, neo capogruppo di Forza Italia

COSENZA – Per Pierluigi Caputo, da poche settimane capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, si apre una fase politica parecchio complessa. In Consiglio regionale, dove prima o poi il centrodestra dovrà affrontare la prova dei numeri su pratiche che richiedono il 21mo voto (perso con l’addio di Giannetta), e fuori dal Consiglio, con i prossimi appuntamenti elettorali alle porte, dalle amministrative nella sua Cosenza alle Politiche. Di questi temi – e non solo – abbiamo parlato con lui nel corso di un’intervista, nella sede centrale del Quotidiano.

Consigliere Caputo, come capogruppo lei subentra a Domenico Giannetta, che a fine agosto ha lasciato Forza Italia per aderire al progetto di Vannacci ed è transitato nel gruppo misto. Come si è arrivati a questa soluzione, che ha peraltro richiesto prima il suo passaggio dal gruppo ‘Occhiuto presidente’ a quello di Forza Italia? L’uscita di Giannetta è stata o no una scossa per la maggioranza?

«Certo è stata un fulmine a ciel sereno. Ma abbiamo affrontato le suppletive ottenendo un risultato importante per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Successivamente si è trattato di individuare chi dovesse ricoprire il ruolo lasciato da Giannetta. È stata trovata una sintesi sul mio nome e di questo vado fiero e orgoglioso. Credo fortemente nel lavoro in politica per raggiungere gli obiettivi: la coerenza e l’impegno alla fine pagano sempre».

Giannetta ha lasciato Forza Italia, criticandone duramente la gestione in Calabria. Di certo non condivide la sua stessa valutazione sulla meritocrazia nel partito.

«Mi risulta che Giannetta fosse capogruppo di Forza Italia, per cui non mi pare ricoprisse un ruolo di secondo piano».

Senza Giannetta ora vi manca il ventunesimo consigliere e quindi la maggioranza qualificata per approvare, da soli, le riforme che richiedono un particolare quorum. Prova ne è il fatto che la riforma del servizio di trasporto pubblico – approvata rapidamente in commissione tra le polemiche dell’opposizione, proprio sui tempi – è ormai ferma da due mesi proprio perché vi serve il ventunesimo voto. Il presidente Occhiuto ha persino ventilato l’ipotesi di porre la questione di fiducia: come ne uscite?

«La nostra regione è rimasta ferma per troppo tempo: per tanti anni non è stata fatta alcuna riforma né ci sono stati investimenti, soprattutto infrastrutturali. Ora c’è la necessità di lavorare, come stiamo già facendo da qualche anno. Venendo alla riforma di cui parlava: necessita della maggioranza qualificata dei 21 consiglieri, ma mi lasci intanto dire che Giannetta non è stato allontanato da questa maggioranza o dal governo regionale. Ha preso una decisione di cui prendiamo atto, e andiamo avanti. Sulla riforma dei trasporti credo però che si debba fare un ragionamento più ampio: coinvolgere l’opposizione su temi così rilevanti – ricordando che il trasporto pubblico non veniva riformato da oltre vent’anni – è fondamentale, dato che le ricadute si vedranno nei prossimi anni».

Forse è un po’ tardi per questo, l’iter in commissione è terminato…

«Volevamo rispettare alcune scadenze previste dalla Comunità Europea. La fretta è stata dettata proprio da questo».

Passiamo ora a un capitolo centrale per la provincia di Cosenza. È in atto ormai da diversi mesi una discussione, a tratti anche feroce, sulla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza ad Arcavacata di Rende. In una larga parte dell’opinione pubblica cosentina c’è chi storce il naso, per usare un eufemismo: c’è chi insiste sul sito di Vaglio Lise e chi vorrebbe il potenziamento dell’attuale ospedale dell’Annunziata. Lei cosa dice ai tanti cosentini che esprimono forti preoccupazioni per la sorte sanitaria e non solo del capoluogo?

«Sulla sanità credo sia stato fatto tanto in questi ultimi anni. Certamente non abbiamo risolto tutti i problemi, ma l’impegno del presidente Occhiuto e di tutto il governo regionale è sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo a Cosenza il corso di laurea in Medicina, che ha dato sicuramente uno sprint all’Annunziata. Si sta lavorando per fare sempre meglio: l’apertura della Cardiochirurgia ne è la riprova. La polemica sull’ubicazione dell’ospedale è quindi una polemica sterile. Se soffriamo in ambito sanitario e si tenta di rimediare a questa sofferenza, non posso fermarmi a pensare se il nuovo ospedale nascerà a Cosenza, a Rende o a Castrolibero. Noi facciamo parte di un’unica grande città, e anche questo è sotto gli occhi di tutti: è un territorio che vive quotidianamente, senza badare ai confini, Cosenza, Rende, Castrolibero e non solo. Quindi per me è una polemica sterile. Ciò che conta è avere una struttura innovativa che possa garantire un servizio sanitario sempre migliore».

Ha parlato di area urbana. Il prossimo 1° dicembre saranno due anni dal referendum consultivo che bocciò la città unica, da lei fortemente sostenuta: un lasso di tempo sufficiente per condurre un’analisi lucida e magari fare anche autocritica. Cosa non ha funzionato? Nella sua coalizione e anche nel Partito Democratico, che in una seconda fase ha appoggiato la proposta di legge, tutti hanno remato nella stessa direzione per raggiungere un obiettivo che pare ormai sfumato?

«No, non è sfumato. È soltanto rimandato. Vorrei vedere, se facessimo di nuovo il referendum il 1° dicembre 2026, se il risultato sarebbe lo stesso. Non credo proprio, perché chiaramente oggi i referendum diventano sfide elettorali e politiche tra partiti e tra gruppi politici. In quella fase c’è stato chi ha remato contro per sfruttare il risultato negativo del referendum. Non è stata una partita giocata alla pari e a viso aperto, perché i Comuni hanno remato contro, sebbene alcuni esponenti politici delle amministrazioni dei tre Comuni fossero a favore della città unica. C’è stato un boicottaggio che non ha consentito di raggiungere il risultato sperato. Ma come dicevo credo sia soltanto un rinvio, perché la città unica nei fatti esiste già: bisogna soltanto ratificarla con una norma».

Restiamo nell’area urbana. La prossima primavera si voterà per le amministrative di Cosenza. Tra i rumors sui papabili candidati del centrodestra per la carica di sindaco di Cosenza, nelle ultime settimane è emerso anche il suo nome. Cosa c’è di vero e a che punto è il confronto interno alla coalizione di centrodestra?

«Si sta lavorando per offrire alla cittadinanza un progetto valido di rilancio della città. Il mio nome è stato fatto e ne sono lusingato; ringrazio chi lo ha proposto, ma la mia candidatura non è sul tavolo. Insieme agli altri esponenti del centrodestra cittadino sto cercando di costruire una coalizione capace di presentare una proposta solida alla cittadinanza. Vogliamo farlo perché riteniamo doveroso rilanciare questo Comune che negli ultimi anni ha sofferto, tornando indietro nel tempo».

Un suo collega di Palazzo Campanella, il consigliere Francesco De Cicco, potrebbe essere della partita e candidarsi a sindaco. Nei giorni scorsi alla nostra testata ha detto: “Ci sto pensando”. Qual è la sua opinione al riguardo?

«Ognuno è libero di candidarsi, ci mancherebbe altro. Faccio l’in bocca al lupo a Francesco se deciderà di candidarsi; noi pensiamo al nostro percorso».

Nel 2027 si voterà anche per le elezioni politiche. Ha fatto per caso un pensierino alla candidatura a Montecitorio?

«Io sto bene in Consiglio Regionale. Il mio impegno è concentrato qui e sul lavoro che stiamo portando avanti insieme al presidente Occhiuto».

Ricordavamo prima il referendum sulla Città Unica, ma a fine novembre, tra qualche settimana, se ne sarebbe dovuto celebrare un altro, in Calabria: quello sulla modifica dello Statuto regionale e sull’introduzione dei sottosegretari, evitato con una “mossa del cavallo”, ovvero con l’abrogazione della norma in prima lettura. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Regione, come aveva fatto il Tar, per un difetto di competenza. Qual è ora lo scenario: il contenzioso proseguirà o si deciderà di abrogare definitivamente la norma?

«Siamo intervenuti perché un referendum comporta dei costi rilevanti e quelle somme sono state destinate a fronteggiare l’emergenza del caro-carburante».

Non siete intervenuti perché avevate paura dell’esito del referendum?

«No. Abbiamo affrontato un’emergenza ed è stato giusto abrogare la norma per utilizzare quelle risorse per il caro-carburante. Ora attendiamo gli esiti della procedura giudiziaria. Il Consiglio di Stato, come ricordava, si è espresso sulla competenza e non sul merito».

È notizia di questi giorni che la Procura di Roma, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, intende richiedere il rinvio a giudizio per il presidente Occhiuto per truffa aggravata. La contestazione riguarda i rimborsi auto. Il presidente ha respinto le accuse e affermato che la vicenda non lo fermerà. Dal suo punto di vista, che impatto può avere questo caso sulla maggioranza, sul centrodestra e sull’attività di governo?

«Credo nessun impatto. Conosco il presidente Occhiuto, so come lavora e che persona è, quindi siamo tutti molto tranquilli e fiduciosi rispetto all’esito finale. Siamo al suo fianco e continuiamo ad andare avanti con il lavoro».

E rispetto ai retroscena che ipotizzano una chiusura anticipata della consiliatura perché il presidente potrebbe aspirare ad altri incarichi a Roma?

«No. Il presidente vuole continuare a lavorare per la Calabria, anche perché abbiamo ancora tante cose da fare e finora ha operato bene. Avere un presidente come Roberto Occhiuto è un lusso, lo dico sia da cittadino sia da consigliere regionale».

Quanto è concreta invece l’ipotesi di una scalata del presidente Occhiuto ai vertici nazionali del partito? Il suo libro è parso un altro tassello in questa direzione.

«Il presidente Occhiuto ha voluto stimolare il dibattito interno a Forza Italia, proprio perché il partito ha bisogno di nuovo smalto e nuova linfa. La presentazione del libro riguarda la sua esperienza politica e offre molti spunti per il rilancio di un partito che deve affrontare temi oggi trascurati dal resto del centrodestra. Tra questi c’è il richiamo alla partecipazione, che significa parlare a tutti, senza distinzione di età. È chiaro che gli auguro di diventare un giorno segretario nazionale, ma per il momento il suo obiettivo prioritario rimane fare il presidente della Regione Calabria, ed è questo che a noi interessa di più».



La versione integrale, in video, dell’intervista sarà disponibile sul canale youtube del Quotidiano del Sud