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Dall’opposizione a Palazzo Campanella alla possibile candidatura a sindaco di Cosenza passando per le prospettive di Dpm, intervista al consigliere regionale Francesco De Cicco

COSENZA – A Cosenza è l’uomo del momento (politico). Consigliere regionale del centrosinistra ed ex assessore comunale di Palazzo dei Bruzi, Francesco De Cicco poche settimane fa ha rotto con il sindaco Franz Caruso, aprendo nei fatti la campagna elettorale per le amministrative, che cadranno la prossima primavera. A Cosenza tutti si chiedono (e gli chiedono) se si candiderà. Lo abbiamo fatto anche noi in questa intervista che tocca diversi temi tra Comune e Regione.

Un anno fa il suo primo intervento in Consiglio regionale divenne virale. In quel video lei diceva: “Io sono uno del popolo, un populista se preferite, non devo niente né ai partiti né alla politica”. Lei però fa politica da diversi anni e oggi ha anche un suo movimento. Non fa ormai parte quindi del “sistema”?

«La mia è una missione politica iniziata nel 2011 da consigliere comunale a Cosenza, in questi anni ho maturato un’esperienza che mi ha portato un anno fa a fondare Dpm – Democratici Progressisti Meridionalisti. Dpm nasce da Dp, Democratici progressisti, che era la seconda lista del Pd, quella con la quale mi sono candidato. Quindi sì, mi candido in “area” Pd e poi dico di essere fuori sistema, come faccio? Intanto, dopo l’elezione, ho trasformato quel simbolo in Dpm, per dare un segnale alla politica.

Portiamo avanti un modo diverso di fare politica, vicino ai cittadini e aperto all’ascolto, a differenza dei partiti tradizionali di destra e di sinistra. Un piccolo segnale del nostro lavoro è stato dato a Cosenza, quando sono stato eletto consigliere regionale raccogliendo circa 4mila voti su 60mila abitanti: nessuno prima era andato oltre i 2.500. Già nel 2021 avevamo dato un segnale che la politica ha sottovalutato, quando ho avuto il coraggio di candidarmi a sindaco da solo con 200 cittadini. Io ero assessore con il centrodestra al Comune di Cosenza, ho rotto con la coalizione perché non condividevo le scelte del sindaco Mario Occhiuto e l’indicazione del candidato a sindaco. Il mio gruppo non accetta scelte calate dall’alto. Non sono saltato da destra a sinistra come qualcuno vorrebbe far passare per discriminarmi. Non faccio giochi di poltrone: il mio unico scopo, come ho dimostrato in questi dieci anni, è fare una politica vicina ai cittadini e portare le loro istanze in Comune e in Regione».



Il consenso alle regionali era molto concentrato su Cosenza e Rende, ma ora il movimento si sta estendendo a Corigliano-Rossano e nel resto della provincia. Quali sono le prospettive?



«Dpm è un partito registrato a livello nazionale e ci stiamo strutturando anche a Reggio. Il nostro obiettivo è intanto avanzare passo dopo passo in tutta la Calabria, muovendoci nei tempi giusti».

Tornando alle regionali di un anno fa, lei fu tra i primi ad annunciare la candidatura, ma la sua presenza nella lista dei Democratici Progressisti è stata in bilico fino all’ultimo. Ci furono resistenze nel centrosinistra cosentino sulla sua candidatura nella coalizione: vuole svelarci qualche retroscena?



«Lei ha ragione, mi sono candidato a quindici minuti dalla scadenza perché una parte del centrosinistra e del Pd, in particolare, non voleva farmi candidare, usando argomenti discriminatori e tirando in ballo faccende personali. Alla fine l’ho spuntata io e lì mi sono fatto una promessa. Avrei condotto questa battaglia per lanciare un messaggio non solo politico ma anche sociale: chi proviene dal basso e da un quartiere popolare può arrivare in Consiglio Regionale».

Passando alle vicende comunali recenti, il mese scorso Dpm ha ritirato i propri assessori Pasquale Sconosciuto e Gianluca Orrico dalla Giunta del sindaco Franz Caruso. La motivazione ufficiale era il mancato raggiungimento di obiettivi amministrativi. C’è dell’altro dietro questo strappo?

«C’è anche dell’altro. Io e il sindaco Caruso abbiamo fatto una conferenza stampa, a gennaio, in cui sono stati presi impegni precisi per la riqualificazione della città. Impegni fino al 2027, non oltre: non l’ho mai detto ed è inutile che cerchino di farmi passare per traditore. In quella conferenza abbiamo preso l’impegno di riasfaltare tre strade fondamentali che oggi sembrano bombardate: la strada dal ponte di Mancini fino alla chiesa di Santa Maria per andare a Donnici, via Montesanto e la strada da via Migliori, via Corsonello verso Mendicino. A questo si sommano altri interventi oltre alla riapertura, entro ottobre, di via Reggio Calabria. Nessuna di queste opere è stata realizzata. I fondi destinati a queste urgenze sono stati dirottati per pitturare la zona sotto la sopraelevata, circa 150mila euro, e per abbellire le fontane, con circa 80mila euro. E poi c’è una questione tra il piano politico e quello personale.

Nell’ultimo rimpasto di Giunta il sindaco premia con un assessorato (Valentina Varchera, ndr) due consiglieri comunali (Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti, ndr), eletti nelle mie liste, che pure erano stati assenti in un Consiglio importante (l’approvazione del Bilancio del 19 dicembre 2025, seduta rinviata a causa della mancanza del numero legale per diverse defezioni nella maggioranza, ndr). Lì lui fa un torto politico e personale irrecuperabile nei miei confronti. In quel momento ho continuato a lavorare per il bene dei cittadini e ho atteso il momento giusto per prendere le distanze da questa amministrazione. Ho chiesto ai miei assessori di ritirare le deleghe pubblicamente. Ho fatto tutto in modo lineare, perché io, caro sindaco, devo essere leale ai cittadini, non a te o a qualche politico. Non ho tradito io, ma sono stato tradito. Quanto a Gianluca Orrico, era diventato assessore grazie alla fiducia che io e il mio gruppo gli avevamo accordato per le sue qualità umane, pur non avendo ottenuto un grande risultato elettorale. Le sue scelte successive hanno tradito la fiducia dei cittadini e della squadra».

Lei è stato in Giunta anche nella precedente consiliatura con il sindaco Mario Occhiuto nel centrodestra. Anche lì è arrivato a una rottura. Quali sono state le differenze tra le due esperienze?

«Entrambi hanno fatto delle cose positive e delle cose negative. Per fare il sindaco però ci vuole la stoffa, perché è a lui che spetta dare l’indirizzo all’amministrazione. Quello che posso dire è che Mario Occhiuto è stato un sindaco, dall’altra parte non siamo a quei livelli perché l’amministrazione attuale è stata circondata da figure che non permettono a Cosenza di avere il ruolo che merita. Cosenza, sono sincero, non merita di essere amministrata da chi c’è adesso in Comune. Sotto l’amministrazione Caruso la viabilità cittadina è peggiorata e il commercio si trova in grave difficoltà. Si deve intervenire in questi settori, si deve intervenire sul servizio idrico. Io sto conducendo una battaglia importante a Catanzaro con i vertici di Sorical. Abbiamo individuato soluzioni strutturali per i prossimi 2-3 anni, come il miglioramento della condotta Sila-Cosenza e la messa in funzione del potabilizzatore di Piano Lago, garantendo che una parte dei 74 milioni di euro disponibili venga destinata a Cosenza e area urbana».

Lei mostra idee chiare…

«Del centrosinistra si racconta sempre che è in una perenne confusione. Io, che faccio parte del centrosinistra, voglio dire che le idee non le ho chiare, ma chiarissime».

Veniamo allora alla domanda che tutti le fanno. Lei sarà candidato a sindaco?

«Entro il mese di dicembre il movimento Dpm porterà ufficialmente al tavolo del centrosinistra il nome di un candidato. Voglio portare il centrosinistra, unito e deciso, su una figura condivisa, con un programma e una visione. Usciamo dai personalismi: ricordo a tutti che sono consigliere regionale e non ho bisogno di inseguire poltrone. Quella che occupo non è paragonabile a quella del sindaco. Ma per me la politica è altro: c’è il cuore, c’è l’amore per il territorio, c’è il lavoro, ci sono i cittadini. Quindi vedremo poi quello che succederà».

Spostiamoci a Palazzo Campanella. In Consiglio Regionale si discute la riforma dei trasporti voluta dal centrodestra e ancora in stallo perché la coalizione, con il passaggio di Giannetta tra le file di Vannacci, ha perso il 21mo voto. Il presidente Occhiuto ha detto che non vuole il voto di Giannetta e si cerca di convergere su una proposta bipartisan. In quali condizioni l’opposizione è disposta a votare la riforma?

«Se il centrodestra propone miglioramenti reali per il trasporto pubblico e accoglie integralmente i nostri emendamenti, si potrà discutere. Tuttavia, evidenzio l’incoerenza della maggioranza, che da un anno tiene bloccata la mia proposta di legge sulla riforma dell’Aterp e delle case popolari e non risponde alle interrogazioni, mentre ora chiede collaborazione sulla riforma dei trasporti perché è in difficoltà. Non mi sbilancio sull’esito, perché faremo una scelta unitaria come opposizione. Per quanto mi riguarda, però, è una battaglia sulla quale dobbiamo mandare un segnale ai calabresi, come fatto sui sottosegretari».

Che bilancio traccia di questo primo anno in Consiglio?

«È un’esperienza molto diversa dal lavoro svolto esclusivamente sul territorio comunale. Il centrodestra narra una Calabria straordinaria che non corrisponde alla realtà vissuta dai cittadini, specialmente nella sanità, nei trasporti e nell’edilizia popolare. Qualcosa di buono il presidente Occhiuto l’ha fatta, ma non possiamo far passare il messaggio di una regione in cui tutto funziona. Vi faccio solo un esempio. Ho effettuato sopralluoghi nelle case Aterp di vari comuni da Cassano a Mangone, riscontrando situazioni degradate con ascensori bloccati per mesi e immobili inagibili abitati da persone fragili e disabili. Ho chiesto ufficialmente le dimissioni della commissaria Aterp per la gestione inefficace delle pratiche relative agli impianti di sollevamento. Ha impiegato otto mesi per sbloccarle e lo ha fatto dopo che avevo fatto casino».

Però un anno fa le elezioni regionali le avete perse, dopo una campagna in cui garantivate di essere a un passo dal sorpasso. Con il senno di poi, cos’è andato storto?

«Pasquale Tridico era un ottimo candidato, ma il centrosinistra ha commesso l’errore di presentarsi impreparato e senza liste definite fino agli ultimi 20 giorni. Il presidente Occhiuto, d’altra parte, ha anticipato il voto per trarne un vantaggio politico perché continuando a governare in quel modo rischiava di perdere. Quella scelta ha spiazzato il centrosinistra e i calabresi hanno creduto al giochetto di Occhiuto. A Cosenza vorrei ora evitare che il centrosinistra si riduca all’ultimo minuto con la scelta del candidato e dei programmi. Ripeto, della politica ho fatto una missione. Certo, vengo anche retribuito bene e non lo nascondo, ma dimostrerò che sono anche capace di rinunciare a questa retribuzione per fare bene politica e voler bene al mio territorio».