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Il 25 novembre a Rende si terrà la presentazione del libro “L’industria della salute” di Vittorio Agnoletto

RENDE (COSENZA) – Il diritto alla salute, il ruolo della sanità pubblica e le logiche economiche che attraversano il sistema sanitario saranno al centro della presentazione del libro “L’industria della salute”, scritto da Vittorio Agnoletto, medico, docente, attivista. L’iniziativa si terrà mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, presso il Dam – Polifunzionale UniCal, in via Savinio 55 a Rende.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto e approfondimento su un tema che riguarda da vicino la vita di tutte e tutti: la salute come diritto fondamentale e bene comune, da tutelare e garantire, e le dinamiche che rischiano di trasformarla sempre più in un terreno di interessi economici e di mercato.

LA FIGURA DI VITTORIO AGNOLETTO

Agnoletto è stato tra i fondatori e presidente della Lega Italiana Lotta all’Aids (LILA), portavoce della delegazione italiana al Forum Sociale di Porto Alegre e, in seguito, del Genoa Social Forum in occasione del G8 di Genova.

Nel 2004 è stato eletto al Parlamento Europeo nel gruppo della Sinistra Unitaria Europea. Presentatore per l’Italia della petizione europea per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale.

A dialogare con l’autore saranno Elena Hoo, presidente Auser Rende, Enrico Lia, rappresentante degli studenti UniCal, e Daniela Ielasi, assessora al Welfare del Comune di Rende, che modererà l’incontro.

UNA RIFLESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO

La presenza di Vittorio Agnoletto offrirà l’opportunità di approfondire i contenuti del volume. Un’occasione per aprire una discussione collettiva sulle sfide che attraversano oggi il sistema sanitario, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo, le istituzioni, l’università e la cittadinanza.

La presentazione è promossa nell’ambito delle attività di Filorosso, con la partecipazione di Entropia Aps e Arci. L’evento si propone come un momento di informazione, partecipazione e dibattito pubblico su una questione centrale per il presente e il futuro della nostra società.