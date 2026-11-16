Sciopero generale, studenti e movimenti a piazza Loreto a Cosenza

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Il 20 novembre studenti e movimenti si ritroveranno in piazza Loreto a Cosenza alle ore 9, l’annuncio di Aula Studio Liberata

COSENZA – “Negli ultimi mesi abbiamo visto crescere in Calabria mobilitazioni, presidi e blocchi sotto le stesse parole d’ordine ”contro il carovita e l’economia di guerra”. Anche come giovani universitarie ci siamo mobilitate perché immaginarci un futuro dignitoso e bello, soprattutto in questa terra, è diventato impossibile”, si legge in una nota di Aula Studio Liberata.

“La crisi che stiamo subendo ha delle precise responsabilità politiche. Si investe sulla guerra e si taglia sull’istruzione, rendendo l’Università funzionale alle logiche belliche e agli interessi di chi ci opprime. Come studentə viviamo ogni giorno la crisi sulla nostra pelle: quando non possiamo permetterci una stanza in affitto, quando aumentano i costi di un trasporto pubblico inefficiente, quando fatichiamo a pagare una bolletta o una spesa”, aggiungono gli studenti.

FITTO NEL MIRINO

Nel quadro generale del carovita la speculazione privata ha un ruolo fondamentale nella negazione del diritto all’abitare, e quindi, del diritto allo studio. Stamattina, qui all’Unical, abbiamo contestato l’ennesima passerella di chi continua a regalare soldi pubblici a chi specula sul bisogno abitativo studentesco (e non solo).

Mentre i fondi del Pnrr finanziano gli studentati privati, la governance universitaria sceglie di accogliere il commissario europeo Raffaele Fitto, che ha gestito quei fondi. Dall’altra parte, l’Unical firma accordi con il Comune di Rende per incentivare il mercato privato degli affitti, invece di richiedere politiche strutturali contro la continua spirale di aumenti”, contesta Aula studio Liberata.

“NON È QUESTA L’UNIVERSITÀ CHE VOGLIAMO”

“Dopo i recenti avvenimenti che hanno scosso l’intera comunità nelle ultime settimane, la soluzione proposta dalla governance per la sicurezza del Campus consisterebbe nell’incremento di telecamere a riconoscimento biometrico e un presidio fisso di polizia. Per noi la sicurezza passa da luoghi che siano vissuti, dai legami che si creano nella cura reciproca e nella socialità libera, dalla costruzione di una vera comunità universitaria”, si legge ancora.

“Vogliamo un’università in cui questi non siano semplici slogan ma delle pratiche concrete. Vogliamo che l’università sia un luogo alla portata di tuttə, accessibile e sicuro da attraversare. Che sia vissuto anche e soprattutto fuori dagli orari delle lezioni. Quando una struttura educativa punta soltanto a creare ingranaggi funzionali ad una macchina, il benessere collettivo viene meno”, rileva Aulo Studio Liberata.

“Da molti anni l’Unical ha dimenticato il ruolo fondamentale degli spazi di socialità nel Campus, destinati alla chiusura: centri comuni, aule, campi sportivi. Nel frattempo, nei dintorni del Campus sono insufficienti anche l’illuminazione delle strade e i servizi pubblici essenziali, che dovrebbero essere garantiti dal Comune. Niente di più lontano dal modello di “eccellenza” che l’Unical proclama di inseguire”, rimarcano gli studenti.

L’INIZIATIVA DEL 20 NOVEMBRE

“Non sarà la presenza delle forze di polizia a garantire la sicurezza che vogliamo. Le stesse forze dell’ordine che spesso minimizzano le segnalazioni di molestie e abusi. La stessa polizia che criminalizza chiunque alzi la testa contro le ingiustizie che viviamo ogni giorno. Il 28 ottobre abbiamo attraversato in corteo il Campus per manifestare le ragioni della partecipazione universitaria allo sciopero generale contro carovita e guerra”, si evidenzia nella nota.

“Alla vigilia dello sciopero del 30, tre compagne sono state multate nel pieno clima securitario cui evidentemente si piega anche l’università. Vogliamo un’università che sia uno spazio pensato per la condivisione dei saperi, per la formazione e la libera espressione del pensiero critico”, spiegano.

“Oggi abbiamo occupato l’aula SSP5, nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, per alzare ancora più forte la nostra voce, in occasione della settimana dello sciopero studentesco internazionale del 20 novembre, che ci vedrà partecipare nuovamente tutte in strada a Cosenza, contro carovita e guerra con partenza da Piazza Loreto alle ore 09:00. Ci vogliono silenti e passive. Ci riprendiamo il presente”, conclude la nota.