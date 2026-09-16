Carolei, scioglimento del Consiglio comunale

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La Prefettura di Cosenza ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carolei in seguito alle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri

CAROLEI (COSENZA) – Il Prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano ha sospeso il Consiglio comunale di Carolei. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate dalla carica con nota acquisita al protocollo dell’Ente in pari data, della metà più uno dei consiglieri comunali e, per effetto di tali dimissioni, si è realizzata la fattispecie di cui all’art. 141, comma 1, lett. b), punto 3) del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL PROVVEDIMENTO DELLA PREFETTURA

Con il citato provvedimento il Prefetto, sussistendo motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Elvira Paola Petrelli Viceprefetto Aggiuto in servizio presso la Prefettura, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.

Le dimissioni “in massa” sono avvenute in seguito all’inchiesta che vede coinvolto l’ormai ex sindaco Francesco Iannucci in cui è indagato per adulterazione delle acque, corruzione e turbativa nell’ambito di un’inchiesta della procura della Repubblica di Cosenza che ne ha chiesto l’arresto.