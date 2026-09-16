La proposta di Gallo: «Stazione di rifornimento comunale a Rende»

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Interrogazione della consigliera Rossella Gallo contro “caro carburanti” : «Una stazione di rifornimento comunale di Rende»

RENDE (COSENZA) – Contrastare il caro-benzina e difendere il potere d’acquisto di famiglie, pendolari e studenti, colmando il vuoto lasciato dalle mancate promesse del Governo nazionale. È con questo obiettivo che la consigliera comunale Rossella Gallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle – Sinistra per Rende, ha depositato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale uno studio di fattibilità mirato all’apertura di una stazione di rifornimento carburanti a gestione pubblica.

LA PROPOSTA DI ROSSELLA GALLO

In Italia si contano già 15 casi di rifornitori comunali, allocati in 7 diverse regioni. L’esempio più celebre, rimbalzato recentemente sulle cronache nazionali, è quello di Valle Castellana, in Abruzzo.

Un modello di “pompa bianca” pubblica che, nato inizialmente per le aree interne, si sta rivelando un formidabile strumento di welfare anche in Calabria, dove i Comuni di Polia e Bocchigliero hanno già avviato l’iter per l’apertura delle proprie stazioni. «Rende ha tutte le potenzialità e le competenze per valutare seriamente questo progetto e diventare un esempio virtuoso su scala regionale», sottolinea la capogruppo Gallo.

«Chiediamo l’istituzione di un tavolo tecnico per avviare uno studio di fattibilità mirato alla realizzazione del progetto. Si tratta di definire l’inquadramento normativo e valutare la reale sostenibilità economica dell’iniziativa. Chi amministra – conclude – ha il dovere di esplorare ogni possibile soluzione legale per difendere i cittadini, specialmente quando chi governa a Roma li abbandona al caro-vita».