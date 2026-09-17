Rende, il Comune assume venti ex Tis

1 minuto per la lettura

Il Comune di Rende ha proceduto all’assunzione di venti ex Tirocinanti d’inclusione sociale (Tis)

RENDE (COSENZA) – Dal 15 settembre il Comune ha venti nuovi dipendenti effettivi. Sono gli ex Tirocinanti di inclusione sociale (Tis) che entrano in pianta organica con la categoria A-operatori.

«L’amministrazione, in coerenza con la sua tradizione riformista, si è spesa affinché venissero preservate le posizioni lavorative del personale tirocinante, impegnandosi in un percorso di stabilizzazione in concerto con la Regione Calabria e il Centro per l’impiego di Cosenza», si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

IL MESSAGGIO DEL COMUNE DI RENDE

«Lo sforzo finanziario voluto dal Sindaco Sandro Principe, e dalla sua Amministrazione è stato orientato a valorizzare quel capitale umano non rappresentativo solo dei lavoratori ma anche delle rispettive famiglie. A tutti un augurio di buon lavoro: che il nuovo ciclo possa condurre a traguardi e risultati sempre più ambiziosi per l’Amministrazione Comunale», la chiosa.