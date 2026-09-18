Federazione Pd Cosenza, Stefanazzi nominato commissario

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Claudio Stefanazzi nominato commissario della Federazione provinciale del Pd di Cosenza, l’annuncio di Taruffi

COSENZA – Claudio Stefanazzi è il nuovo commissario della Federazione del Partito Democratico di Cosenza. La decisione giunge dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Decisiva la situazione interna al partito bruzio e delle criticità politico-organizzative che, secondo quanto riferito dai vertici nazionali, persistono ormai da troppo tempo.

LA DETERMINAZIONE DEI VERTICI NAZIONALI DEL PD

A comunicare la nomina è Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito Democratico. Il dirigente sottolinea anche la necessità di intervenire in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo bruzi e negli altri centri.

«A seguito della situazione determinatasi nella Federazione di Cosenza e delle gravi difficoltà politico/organizzative che ormai da troppo tempo investono la Federazione, la Segretaria Elly Schlein ha deciso di individuare l’on. Claudio Stefanazzi Commissario della Federazione del Partito Democratico di Cosenza», annuncia Taruffi.

«La richiesta del parere della Commissione Nazionale di Garanzia è già stata inviata. La situazione della Federazione di Cosenza e gli assetti che si sono determinati all’interno del Consiglio comunale, che hanno alimentato ulteriore confusione, anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, non poteva attendere oltre per avere risposte», prosegue Taruffi.

IL PROFILO DI CLAUDIO STEFANAZZI

Stefanazzi, nato l’8 maggio 1970 a Tricase, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha svolto la professione di avvocato giurista. Dal 2001 al 2004 professore di diritto del commercio internazionale presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria. Successivamente, dal 2015 al 2022, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Alle elezioni politiche del 2022 è stato candidato alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, centrando l’elezione nel collegio plurinominale Puglia-04. Nella XIX legislatura è componente della VI Commissione Finanze.