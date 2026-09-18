Federazione Pd di Cosenza, pressing su Roma

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La Federazione provinciale del Pd di Cosenza attende la nomina del commissario e incalza i vertici nazionali del partito

COSENZA – Il Pd di Cosenza e provincia (o almeno una parte di esso) esterna una forte irritazione nei confronti dei vertici nazionali del partito. A oltre un mese dall’annuncio del commissariamento della Federazione provinciale del Pd, il Comitato per De Luca segretario torna a chiedere un intervento concreto e annuncia iniziative per riaprire la discussione politica sul territorio. Il commissariamento era stato annunciato il 13 agosto dal responsabile nazionale dell’Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, che aveva motivato la scelta con la prolungata assenza di una guida provinciale, la mancata costituzione della Commissione di Garanzia e le divisioni emerse nel Consiglio comunale di Cosenza.

IL DOCUMENTO DEL COMITATO PER DE LUCA

«Abbiamo affrontato questi mesi con senso di responsabilità, lavorando per evitare un nuovo commissariamento e per dare alla federazione una guida democraticamente eletta, anche attraverso una proposta che, partendo dalla maggioranza congressuale, aveva saputo coinvolgere dirigenti e amministratori espressione di sensibilità diverse. Lo abbiamo fatto perché ritenevamo, e riteniamo, che a un anno dalle elezioni politiche e dalle importanti scadenze amministrative non ci si possa permettere una federazione senza una piena direzione politica e organizzativa. Oggi, però, la responsabilità non può più essere confusa con l’attesa, né tanto meno con l’indifferenza», si legge in una nota. Una parte del Pd aveva proposto la candidatura del giovane Francesco De Luca alla guida della Federazione. Il passaggio successivo sarebbe stato il voto in assemblea che tuttavia non si è materializzato. Inutili gli inviti romani all’unità su un profilo unitario.

Settimane di feroci scontri e attese sterili culminate con l’annuncio del commissariamento. «Abbiamo davanti sfide decisive. Le prossime elezioni politiche, le amministrative, la necessità di rafforzare il centrosinistra nei territori e di costruire una proposta credibile per il governo della Calabria richiedono un PD forte, organizzato, autorevole e presente nella società», rileva il Comitato. Nel mirino ci sono le prossime sfide politico-elettorali a cui il Pd non può giungere impreparato. «La situazione attuale, con una federazione priva di una direzione politica pienamente operativa e persino con la presenza nella città capoluogo di due distinti gruppi consiliari riconducibili al PD, rappresenta un segnale che non può essere ignorato, anche alla luce delle imminenti elezioni comunali di primavera, in vista delle quali bisogna lavorare per riconfermare la buona esperienza amministrativa del centrosinistra e del campo progressista. È arrivato il momento di cambiare passo», si legge ancora.

LE PROSSIME SFIDE ELETTORALI

«Questo è particolarmente importante in vista delle prossime scadenze elettorali. Le candidature, la composizione delle liste e le scelte politiche non possono essere il risultato di discussioni ristrette o di decisioni maturate lontano dai territori. Se vogliamo chiedere ai cittadini di partecipare e di riconoscersi nella nostra proposta, dobbiamo prima essere noi capaci di ascoltarli e coinvolgerli», spiegano i dem.

L’APPELLO AI VERTICI NAZIONALI

«Anche per questo le primarie, quando saranno previste, non possono ridursi a una competizione tra leadership, partiti e gruppi dirigenti. Devono tornare a essere uno strumento di partecipazione popolare, capace di coinvolgere cittadini ed elettori nella scelta della proposta e della classe dirigente», evidenzia il Comitato.

«Chiediamo al partito nazionale di assumere rapidamente le proprie decisioni sulla Federazione di Cosenza e, nel frattempo, lavoreremo per ricostruire partecipazione e iniziativa politica», rimarca la frangia dem. «A Cosenza, in Calabria e nel Paese il PD deve tornare a fare il Pd: discutere, includere, organizzare, proporre e combattere per un’alternativa credibile alla destra. È su questo che intendiamo impegnarci», conclude la nota.