Amministrative di Cosenza, per il centrodestra spunta Spataro

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Il consigliere comunale di Cosenza Michelangelo Spataro disponibile alla candidatura a sindaco nelle file del centrodestra alle prossime amministrative

COSENZA – Nelle ultime ore circola con una certa insistenza il nome di Michelangelo Spataro come candidato a sindaco del centrodestra. Lo stesso consigliere comunale in una nota precisa la sua posizione al riguardo. “Non nego che tale prospettiva mi lusinghi e, al tempo stesso, mi carichi di ulteriori responsabilità, alle quali, nel corso della mia esperienza politica, non sono mai venuto meno”, afferma Spataro.

LA DISPONIBILITA’ DI SPATARO

“Effettivamente, negli ultimi tempi, sono stato sollecitato da numerose persone – amici e conoscenti, esponenti politici locali e provinciali, imprenditori, commercianti, professionisti e rappresentanti di aggregazioni civiche. A tutti rivolgo innanzitutto un sentito e sincero ringraziamento”, prosegue la nota.

“Si tratta di manifestazioni di stima e di fiducia che accolgo con gratitudine e con il senso di responsabilità che un eventuale impegno alla guida della nostra Città necessariamente comporterebbe”, si legge ancora.

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

“È altrettanto chiaro, tuttavia, che una mia eventuale candidatura dovrebbe trovare la propria sintesi all’interno di una grande coalizione politica e civica, unita e compatta. Uno schieramento che sia capace di proporre alla Città un progetto serio, concreto e condiviso e di imprimere una nuova direzione al futuro della nostra bellissima comunità, dopo un quinquennio amministrativo che, a mio giudizio, è stato caratterizzato da miopia e grigiore”, spiega Spataro.

IL RUOLO DI FORZA ITALIA

“Nel rispetto della mia riconosciuta lealtà politica, desidero inoltre ribadire che ogni mia disponibilità è innanzitutto rimessa ai vertici regionali, provinciali e cittadini del mio partito, Forza Italia, nonché agli esponenti di tutte le forze della coalizione”, sottolinea il consigliere comunale.

“Spetta infatti alla politica, in questa particolare fase storica, confrontarsi e valutare con attenzione le condizioni, le energie e il radicamento sul territorio cittadino. Condizioni necessare per individuare la figura più idonea a rappresentare il progetto della coalizione e a candidarsi alla guida della Città”, rileva.

“Da parte mia, confermo piena disponibilità al confronto e al dialogo, con spirito di servizio, lealtà e responsabilità. Nella convinzione che il futuro della nostra Città debba essere costruito attraverso un progetto politico e civico ampio, inclusivo e fortemente radicato nella comunità”, conclude.