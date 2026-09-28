Ex Circoscrizione di via Popilia a Cosenza, appello di Cipparrone

2 minuti per la lettura

L’ex consigliere comunale Giovanni Cipparrone riaccende i riflettori sulle sorti dell’ex Circoscrizione di via Popilia

COSENZA – Uno dei luoghi simboli di Cosenza oggi appare solo come un guscio vuoto: è quanto è successo all’ex Circoscrizione di Via Popilia, un tempo punto di riferimento per l’intero quartiere e ospite di numerosi servizi per il territorio. Di quella struttura il futuro è ora incerto. A far luce sulla vicenda è l’ex presidente della Circoscrizione, Giovanni Cipparrone che in quello stabile ha vissuto parte della sua vita e della sua esperienza amministrativa.

LE PAROLE DI GIOVANNI CIPPARRONE

«Come dimenticare quando Giacomo Mancini segnò la rivoluzione urbanistica di Via Popilia abbattendo il rilevato e avviando una grande opera di riqualificazione di tutto il quartiere? Insieme all’Aterp costruì nuove piazze, strade e questa struttura meravigliosa», è l’esordio dell’ex consigliere comunale.

Da lì ripartirono i servizi decentrati del Comune: uffici anagrafe, geometra e tecnici a portata di mano, finanche un distaccamento dei vigili urbani. Poi ci fu la ludoteca, la sala consiliare e uffici per il Presidente e i gruppi. Infine, l’ambulatorio sottolineando la forte valenza sociale di una struttura al servizio di cittadini e territorio.

Adesso quello scenario è cambiato. Secondo quanto riferisce l’ex presidente, la struttura sarebbe tornata all’Aterp a seguito del mancato pagamento del canone di locazione da parte del Comune. Nel frattempo, gli spazi sono rimasti chiusi e non risulta ancora delineato un nuovo progetto per il loro utilizzo. Il timore è, inoltre, legato alla possibilità che quel luogo possa rientrare nelle mire dei vandali e subisca danni gravissimi se non si pensa a rimetterlo in funzione.

L’APPELLO DELL’EX CONSIGLIERE COMUNALE

Ma l’idea dell’abbandono è la più gravosa fra tutte: «Mi duole sapere che la struttura non abbia una prospettiva futura per continuare a essere un punto di riferimento del territorio. Sono strutture che non devono cadere in disuso, ma vanno riempite di contenuti», sostiene Cipparrone.

Per l’ex presidente, tuttavia, il viale dei ricordi deve diventare un nuovo percorso di azione. Il mio obiettivo è quello di rilanciare la struttura. Il mio augurio più grande è quello che la futura amministrazione comunale, qualunque sia, metta mano a quel posto e ne ripristini le funzioni, comprendendo il valore aggiunto di quel luogo. Sono disposto io stesso a collaborare con la giunta per il successo del progetto», è la soluzione proposta.

LE PROSPETTIVE DELLA STRUTTURA

Non manca di aggiungere, però, che qualora non veda la proposta accolta in maniera concreta, è disposto ad agire per conto proprio al fine di restituire funzionalità alla struttura. «Il mio augurio è che quel posto non diventi una cattedrale nel deserto. Spero ritorni ad essere un punto di riferimento per i cittadini», conclude con un auspicio che guarda al futuro e che mette in moto un meccanismo di avvicinamento tra servizi e comunità.