Cosenza, ultimato il restyling del Complesso di San Domenico

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Il 2 ottobre l’inaugurazione del Complesso Monumentale di San Domenico al termine di oltre tre anni di lavori di ristrutturazione e recupero

COSENZA – Il 2 ottobre, alle ore 10, il sindaco di Cosenza Franz Caruso inaugurerà ufficialmente il Complesso Monumentale di San Domenico, al termine di oltre tre anni di lavori di ristrutturazione e recupero. L’intervento restituisce alla città uno dei luoghi più significativi del suo patrimonio storico e monumentale, riconsegnandolo alla piena fruizione e dotandolo, al tempo stesso, di una nuova funzione pubblica e culturale.

LE PAROLE DI CARUSO

“Abbiamo finalmente completato un intervento importante che restituisce alla città non soltanto un bene monumentale di straordinario valore, ma soprattutto uno spazio vivo, aperto e capace di produrre nuove opportunità – sottolinea il sindaco Franz Caruso -. San Domenico torna a vivere con una funzione che guarda al futuro, anche grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria, che ha scelto questo prestigioso complesso per insediarvi due corsi di laurea delle professioni sanitarie: Infermieristica e Fisioterapia”.

LA PRESENZA DELL’UNICAL

La presenza dell’Università della Calabria rappresenta un ulteriore elemento di valorizzazione dell’intervento e si inserisce nel percorso di collaborazione avviato da alcuni anni tra il Comune di Cosenza e l’Ateneo. “Questi spazi – prosegue il Primo Cittadino – non rappresentano semplicemente metri quadrati recuperati. Sono luoghi nei quali si farà formazione, si studierà, si lavorerà e si costruirà una parte del futuro della nostra comunità. Il recupero di un bene monumentale acquista pienamente il proprio valore quando quel bene torna a vivere e viene restituito alla città con una funzione pubblica capace di generare nuove opportunità”.

IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO

“San Domenico – aggiunge Franz Caruso – è oggi esattamente questo: un importante pezzo del patrimonio storico e culturale di Cosenza che torna a essere uno spazio vissuto, frequentato quotidianamente da studenti, docenti, personale universitario e cittadini. Portare attività universitarie nel cuore antico della città significa contribuire a riportare vita nel nostro Centro Storico, creando movimento, relazioni, servizi e nuove occasioni di incontro. Significa rafforzare quel processo di rigenerazione urbana che non può limitarsi al recupero fisico degli edifici, ma deve produrre nuova vita sociale e nuove opportunità per il tessuto economico e culturale del territorio”.

“Il Complesso Monumentale di San Domenico – conclude Franz Caruso – torna a essere patrimonio vivo della città e, attraverso la collaborazione con l’Università della Calabria, uno spazio destinato alla formazione, alla conoscenza, al lavoro e alla crescita della comunità”.