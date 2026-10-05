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Rende, Sorical e Regione potenziano la rete idrica

| 5 Ottobre 2026 14:55 | 0 commenti

Gli interventi sulla rete idrica

Gli interventi sulla rete idrica

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Sorical e Regione Calabria potenziano la rete idrica nelle zone del centro commerciale Metropolis, del cinema Garden e e via Bari a Rende

RENDE (COSENZA) – Prosegue il potenziamento della rete idrica, è in corso un intervento strategico nelle zone del centro commerciale Metropolis, cinema Garden, via Bari e fino al Campagnano, aree che negli ultimi anni hanno fatto registrare criticità e discontinuità nell’erogazione dell’acqua.

L’intervento rientra nel progetto “Abatemarco” di ingegnerizzazione della rete idrica, finanziato e attuato dalla Regione Calabria in coordinamento con Sorical, gestore unico del servizio idrico integrato. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema, ridurre i disservizi e garantire una maggiore continuità nell’erogazione dell’acqua ai cittadini.

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