Cosenza, presidio permanente contro il “caro vita”

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Il 9 ottobre in piazza Europa a Cosenza l’inizio di un presidio permanente promosso dagli attivisti della Base contro il “caro vita”

COSENZA – Non si placano le proteste contro il “caro vita” a Cosenza. «Carburante alle stelle, bollette sempre più care, costi di produzione fuori controllo, prezzi inaccessibili. Questa non è la lotta di una singola categoria. È la protesta di chi lavora, ma non riesce più ad arrivare a fine mese», affermano a mezzo social gli attivisti della Base. Il Comitato provinciale ha indetto il 9 ottobre per le ore 14 l’inizio del presidio permanente in piazza Europa a Cosenza a cui seguirà alle 18 un’assemblea cittadina. Il Comitato della Base già lo scorso 1° ottobre avevano promosso un’iniziativa in piazza XI settembre a Cosenza contro il “caro vita”. Un corteo, molto partecipato, attraversò le principali vie del capoluogo bruzio tra cori, slogan e striscioni.

«Agricoltori, lavoratori, commercianti, famiglie: nessuno è al riparo da questa crisi. Il governo (nazionale e regionale) non ci ascolta: dobbiamo scendere in piazza per fare sentire la nostra voce», proseguono gli attivisti della Base. «Non vogliamo pagare il prezzo delle loro guerre e dei loro sporchi affari. Blocchiamo tutto», conclude l’annuncio della Base.