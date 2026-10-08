Cosenza, nuovo centro di raccolta rifiuti a Vaglio Lise

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Inaugurato un nuovo Centro comunale di raccolta dei rifiuti nell’ex area mercatale di Vaglio Lise a Cosenza

COSENZA – COSENZA rafforza la propria rete di servizi dedicati alla gestione dei rifiuti e al decoro urbano con l’apertura del nuovo Centro di Raccolta Comunale di Vaglio Lise. La struttura, realizzata nell’ex area mercatale, inaugurata l’8 ottobre alla presenza del sindaco Franz Caruso, degli assessori Valentina Varchera e Giovanni Orrico, del dirigente del settore Ambiente Gianni Ramundo e dei vertici di Ecologia Oggi.

Uno spazio attrezzato e presidiato nel quale conferire correttamente diverse tipologie di rifiuti che non possono essere destinate ai normali cassonetti o raccolte attraverso il servizio porta a porta. L’apertura del Centro di Raccolta Comunale rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dall’Amministrazione per rendere più efficace la gestione dei rifiuti e, allo stesso tempo, intervenire sul decoro e sulla qualità degli spazi pubblici.

L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA

Nel corso dell’inaugurazione è stato ribadito come la pulizia della città rappresenti una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Un impegno portato avanti anche in un quadro finanziario particolarmente complesso, segnato dai vincoli del dissesto e del piano di rientro, ma nel quale il Comune ha continuato a destinare risorse ai servizi di raccolta e igiene urbana.

Il nuovo CRC di Vagliolise si inserisce proprio in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione dei cittadini e rendere più ordinato e funzionale il sistema complessivo.

Il Centro consentirà di conferire diverse categorie di rifiuti in maniera corretta e sicura, integrando il servizio di raccolta differenziata porta a porta e offrendo un’alternativa concreta anche per quei materiali che, per caratteristiche o modalità di gestione, non possono essere conferiti attraverso i normali canali di raccolta.

MISSIONE DECORO URBANO

Ma l’apertura della nuova struttura porta con sé anche un messaggio preciso. Il decoro di una città non può essere affidato esclusivamente all’Amministrazione o agli operatori del servizio. Servono strutture adeguate, organizzazione e investimenti. Ma serve soprattutto la collaborazione dei cittadini. Il corretto utilizzo dei servizi, il rispetto delle regole della raccolta differenziata e il contrasto all’abbandono dei rifiuti diventano elementi fondamentali per trasformare gli investimenti in risultati visibili.

Il nuovo Centro di Raccolta Comunale di Vagliolise rappresenta dunque un altro passo nel percorso di una Cosenza che prova a rafforzare i propri servizi e a migliorare la vivibilità dei suoi quartieri. Una struttura che si aggiunge a quelle già presenti e che punta a rendere più semplice, accessibile e ordinato il rapporto tra cittadini e sistema di raccolta.