Centenario della nascita di Rauti, l’omaggio di Trombino

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Il consigliere comunale di Rende Eugenio Trombino (Fratelli d’Italia) omaggia Pino Rauti a cento anni dalla nascita

RENDE (COSENZA) – In occasione del centenario della nascita di Pino Rauti (1926-2026), figura di primo piano della storia politica del Novecento italiano, già Segretario del Movimento Sociale Italiano e fondatore della componente della “Destra Sociale”, il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Rende, Eugenio Trombino, ha rilasciato una nota ufficiale volta a delineare lo spessore intellettuale e l’eredità politica del leader.

L’OMAGGIO A PINO RAUTI

Una ricorrenza che per Trombino non rappresenta una semplice celebrazione calendariale, ma la riaffermazione di un percorso ideale coerente, profondo e mai interrotto. «Per chi, come il sottoscritto, e’ rimasto influenzato sin da giovanissimo dalle idee e dal pensiero della destra rautiana – dichiara Eugenio Trombino –

il centenario della nascita di Pino Rauti non è un esercizio di memoria nostalgica, ma la riscoperta di una straordinaria cassetta degli attrezzi ideologica, politica e culturale, fondamentale per leggere la complessità della modernità. Rauti non è stato un semplice leader di partito: è stato l’animatore di un’avanguardia culturale instancabile, l’uomo che ha spalancato le finestre del mondo della destra italiana al confronto con le sfide del futuro».

LE PAROLE DI EUGENIO TROMBINO

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Rende ripercorre nel dettaglio le tappe e le intuizioni del pensiero rautiano, soffermandosi sulle sue tesi più rivoluzionarie: «Dobbiamo a Pino Rauti la rottura degli schemi tradizionali del panorama politico del dopoguerra. Attraverso formidabili laboratori di idee come il Centro Studi Ordine Nuovo, e successivamente con riviste d’area storiche come Linee Future, Elementi e Pagine Libere, Rauti ha saputo destrutturare il pensiero unico dominante.

La sua intuizione più folgorante è racchiusa nella formula dell'”andare oltre”: il superamento coraggioso dei vecchi steccati ideologici e degli schemi anacronistici ereditati dal passato, per proiettare l’idea tradizionale direttamente nelle sfide della modernità e della post-modernità. La vera Destra, per Rauti, non poteva essere un’appendice del sistema conservatore o liberale, né limitarsi ad una sterile reazione d’ordine, ma doveva farsi “comunità organica” e “alternativa di civiltà”».

LA “SINISTRA” DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO

«Il cuore di questa visione – prosegue Trombino – si è tradotto storicamente nella teoria e nella prassi dello “sfondamento a sinistra”. Rauti ha compreso prima di chiunque altro che i temi della giustizia sociale, della centralità del lavoro, della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese attraverso la socializzazione e la difesa delle classi popolari non dovevano essere lasciati al monopolio delle sinistre o del marxismo materialista.

Quello dello “sfondamento a sinistra” è stato un vero e proprio manifesto antropologico e politico: una destra capace di scendere nelle piazze, di parlare ai lavoratori, di presidiare le periferie e di difendere gli ultimi contro lo sradicamento economico provocato dai grandi agglomerati finanziari e dal capitalismo globale. Accanto a questo, Rauti è stato il pioniere di un ecologismo profondo e identitario: quando nessuno ne parlava, lui teorizzava l’alleanza tra uomo e natura, il rifiuto dello scempio urbanistico e la tutela del territorio come custode della memoria storica dei popoli».

IL RAPPORTO CON IL MEZZOGIORNO

La nota si conclude con una riflessione legata all’azione politica locale sul territorio calabrese: «Pino Rauti aveva un legame viscerale con il Mezzogiorno e la Calabria, terre che considerava non periferie da assistere, ma serbatoi di energia spirituale e culturale capaci di riscattarsi. Oggi, nel rivestire il ruolo di Capogruppo di Fratelli d’Italia a Rende, sento il dovere di tradurre quella lezione di stile, di coerenza e di ardimento intellettuale nell’azione quotidiana. Portare avanti le idee rautiane nelle istituzioni locali significa difendere i servizi sociali per le fasce più deboli, tutelare l’ambiente e contrastare ogni forma di omologazione culturale, dimostrando che la lezione dell’andare oltre e dello sfondamento sociale di Pino Rauti, a cento anni dalla sua nascita, non appartiene al passato, ma è un faro per le battaglie del presente e del futuro».