Cosenza, Fratelli d’Italia omaggia Norma Cossetto

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Fratelli d’Italia Provincia di Cosenza partecipa all’iniziativa “Una Rosa per Norma” in memoria di Norma Cossetto

COSENZA – Fratelli d’Italia Provincia di Cosenza parteciperà, con una delegazione del Coordinamento provinciale guidata dal presidente Nicola Caruso, all’iniziativa “Una Rosa per Norma”, giunta alla sua VIII edizione, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 11.00 presso Largo Vittime delle Foibe, a Cosenza.

“L’iniziativa, promossa dal Comitato 10 Febbraio, è dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, vittima della violenza dei partigiani titini, divenuta simbolo del ricordo delle vittime italiane delle foibe e di una pagina dolorosa della nostra storia nazionale”, si legge in una nota di Fratelli d’Italia Provincia di Cosenza.

“La partecipazione di Fratelli d’Italia vuole essere un momento di raccoglimento e testimonianza, per rendere omaggio alla memoria di Norma Cossetto e rinnovare l’impegno a custodire e trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di una tragedia che per troppo tempo è rimasta ai margini della memoria collettiva”, conclude la nota.