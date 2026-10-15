Cosenza, Mimmo Frammartino verso l’adesione ad Avs

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Novità nel centrosinistra: il consigliere comunale di Cosenza Mimmo Frammartino a breve ufficializzerà l’adesione ad Avs

COSENZA – Avs potrebbe mettere a segno un colpo niente male nell’area urbana di Cosenza. Manca infatti solo l’ufficialità riguardo all’adesione del consigliere comunale Mimmo Frammartino. I rumors di un avvicinamento tra il partito e l’ex consigliere provinciale si erano fatti insistenti ormai da mesi. Frammartino conferma senza esitazione le fitte interlocuzioni e, in attesa di formalizzare l’ingresso in Avs, spiega i motivi della nuova tessera.

LE PAROLE DI FRAMMARTINO

«Sono in socialista pertiniano, in Avs vedo quella tensione ideale che manca ad altre forze politiche di centrosinistra», ha affermato Frammartino. Una frecciatina al Pd e al M5s e un’esaltazione «dei grandi valori» che Avs persegue, a detta del consigliere comunale. Eletto da “civico” nella maggioranza nella file della lista “Franz Caruso sindaco” Frammartino ha però svolto gran parte della consiliatura nel Gruppo misto di Palazzo dei Bruzi. Ricopre anche il ruolo di presidente della commissione Cultura. Una delle (poche) voci critiche della maggioranza a cui però non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.



Ed è questo un punto che agli osservatori della politica locale non sfugge. Allo stato attuale la futura adesione ad Avs non dovrebbe inficiare l’appoggio dello stesso Frammartino a Caruso per quest’ultima manciata di mesi che separano il capoluogo dalle amministrative. È anche vero però che Avs (che annovera tra le figure apicali l’ex vicesindaca Maria Pia Funaro) ha già candidamente mostrato il pollice verso a un eventuale Caruso bis. Frammartico in queste fasi dunque utilizza la diplomazia e l’esperienza: «Nel momento in cui aderirò al partito è naturale, per il modo in cui intendo la politica, che mi rimetterò alle decisioni che i vertici locali, regionali e nazionali adotteranno».

IL DIBATTITO NEL CENTROSINISTRA

La mossa di Frammartino contribuirà verosimilmente a smuovere il dibattito nel centrosinistra bruzio. Con una Federazione provinciale del Pd commissariata e in balìa delle lotte intestine e un Movimento cinque stelle che ancora non ha mostrato le carte, Avs mira a guadagnare appeal nel cosiddetto campo largo. D’altro canto le amministrative di primavera e soprattutto le politiche d’autunno rappresentano per il partito un banco di prova forse decisivo per saggiare prospettive e ambizioni.