Acri, Giacomo Cozzolino scende in campo per le amministrative

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Giacomo Cozzolino lancia ufficialmente la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative di Acri

ACRI (COSENZA) – Giacomo Cozzolino, già presidente del consiglio, assessore e più volte consigliere comunale, lancia ufficialmente la sua candidatura a sindaco, in vista delle elezioni del prossimo anno. Guiderà una coalizione di liste civiche, “Acri Bene Comune”. “L’entusiasmo e la fiducia che ho incontrato in questi mesi – spiega Cozzolino in un comunicato – rappresentano per me una responsabilità importante, ma soprattutto una spinta civica che abbiamo scelto di non disperdere”. “Al contrario, abbiamo cercato di trasformarla in occasioni concrete di incontro, ascolto e confronto. Gli appuntamenti che inizialmente nascevano in maniera spontanea sono diventati, con il passare delle settimane, sempre più frequenti e partecipati”, aggiunge.

IL PROGETTO DI COZZOLINO

Per l’ex presidente del consiglio comunale, “è stato proprio questo riscontro, insieme al numero crescente di cittadini che hanno chiesto di partecipare, a colpirmi maggiormente. Ho trovato una disponibilità al dialogo ed un desiderio di esserci che meritano attenzione, rispetto e, soprattutto, continuità”. Per questo, “insieme alle persone che stanno condividendo con me questo percorso, abbiamo maturato la convinzione che sia necessario aprire ancora di più gli spazi di partecipazione. Vogliamo rendere le nostre segreterie e i nostri punti di incontro luoghi sempre più accessibili, nei quali i cittadini possano confrontarsi, portare idee, esprimere bisogni e seguire da vicino l’evoluzione del progetto.”

“Non vogliamo che l’entusiasmo di questi mesi rimanga legato a singoli appuntamenti. Vogliamo alimentarlo attraverso un dialogo costante, aggiornando la comunità sul lavoro che stiamo portando avanti e creando nuove occasioni per contribuire alla costruzione di Acri Valore Comune. Nel mese di dicembre inviterò la città a un appuntamento pubblico nella casa comunale”, sottolinea.

Ancora, “ho scelto di immaginare questo appuntamento proprio nella casa comunale perché credo che quel luogo rappresenti simbolicamente tutti i cittadini di Acri. È la casa della comunità, uno spazio che appartiene a tutti e nel quale vorrei condividere una proposta che nasce dall’ascolto e dalla partecipazione. Il futuro della nostra città non può essere raccontato soltanto attraverso le idee di una singola persona. Ha bisogno di contributi, competenze, sensibilità e disponibilità diverse. È da questo confronto che vogliamo partire, con la consapevolezza che costruire un progetto per Acri significhi, prima di tutto, ascoltare Acri”.