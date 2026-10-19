Cosenza, Caruso incontra gli operatori della cooperativa “I Due Fiumi”

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Decoro urbano, il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha incontrato gli operatori della cooperativa “I Due Fiumi”

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato gli operatori della cooperativa “I Due Fiumi”, impegnata nella gestione e nella manutenzione del verde pubblico della macro-area “Centro Città”, che comprende alcuni dei principali spazi verdi di Cosenza, tra cui Viale Parco, Parco Morrone, Parco Corrado Alvaro, Parco Deledda e la Villa Nuova. Nel corso della visita, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo presso la sede della cooperativa e si è confrontato direttamente con i lavoratori, ascoltandone le esperienze e richiamando l’attenzione sul valore del servizio svolto quotidianamente.

LE PAROLE DI FRANZ CARUSO

“Ho voluto incontrare personalmente gli operatori della cooperativa “I Due Fiumi” – ha dichiarato Franz Caruso – perché ritengo fondamentale mantenere un rapporto diretto con chi, ogni giorno, lavora sul campo per rendere la nostra città più bella, ordinata e vivibile. Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro che la cooperativa sta svolgendo, in particolare nella cura dei parchi, luoghi di socialità che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Agli operatori va il mio ringraziamento per il lavoro portato avanti e l’incoraggiamento a proseguire su questa strada, con la massima attenzione alle esigenze della città”

“La qualità del decoro urbano a Cosenza è certamente migliorata rispetto al passato, ma siamo consapevoli che non abbiamo ancora raggiunto gli standard che vogliamo e che i cittadini giustamente si aspettano. Il nostro obiettivo è una città sempre più pulita, curata e accogliente, capace di valorizzare ogni quartiere e ogni spazio pubblico. Per raggiungerlo occorre continuare a lavorare con determinazione, garantendo interventi puntuali, una manutenzione costante e un coordinamento sempre più efficace tra tutti i soggetti coinvolti”.

“È una responsabilità che riguarda l’Amministrazione comunale, le cooperative e gli operatori, ma anche ciascun cittadino. La cura della città, infatti, è un impegno condiviso: rispettare gli spazi pubblici, non abbandonare rifiuti, utilizzare correttamente cestini e aree attrezzate e preservare il verde sono comportamenti fondamentali. Possiamo investire risorse e assicurare servizi, ma per ottenere risultati duraturi è indispensabile che tutti facciano la propria parte”.

Quello avviato con “I Due Fiumi” è un percorso destinato a proseguire. Il sindaco Franz Caruso ha infatti annunciato che incontrerà anche gli operatori delle altre cooperative impegnate nella manutenzione del verde pubblico cittadino, per estendere il confronto a tutte le realtà coinvolte nel servizio.