Palazzetto dello Sport di Donnici, passi in avanti

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Approvato il progetto di fattibilità per la demolizione e la ricostruzione del Palazzetto dello Sport di Donnici

COSENZA – L’amministrazione comunale di Cosenza ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “Lavori di demolizione e ricostruzione del Palazzetto dello sport di Donnici”, finanziato nell’ambito dell’avviso Sport e Periferie 2025. La determina dirigenziale, vergata da Salvatore Modesto, sancisce dunque un nuovo step nella realizzazione dell’opera.

Il Palazzetto dello sport di Donnici, com’è noto, prevede un finanziamento di circa 3.804.000 euro, di cui 2.700.000,00 rinvenienti da un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comune di Cosenza ha, infatti, partecipato all’avviso pubblico “ Sport e Periferie 2025” con un importante progetto. Quest’ultimo che è stato ritenuto meritevole tanto da essere inserito al dodicesimo posto della graduatoria scaturita dal bando ed in cui sono presenti oltre 300 comuni italiani. Il progetto mira a trasformare il palazzetto in un’infrastruttura moderna e multifunzionale.

L’INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI DONNICI

La scelta di intervenire sul palazzetto di Donnici rappresenta, negli intenti dell’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso una risposta concreta non solo alle esigenze dei residenti del territorio, che attendevano da tempo una struttura sportiva adeguata, ma anche di tutto un potenziale di fruitori provenienti dall’intera città e da altre zone limitrofe, Sarà dunque possibile finalmente contare su un impianto per troppo tempo inghiottito dal degrado e dall’abbandono e che ora potrà tornare a nuova vita.

LA VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE

L’intento è anche quello di valorizzare le periferie urbane attraverso la realizzazione di spazi aggregativi accessibili e inclusivi, capaci di generare effetti positivi sulla coesione sociale e sulle opportunità per i giovani.

L’intervento permetterebbe di avere un nuovo Palazzetto dello sport di Donnici dimensionato ed attrezzato per poter ospitare, oltre alle classiche discipline praticate nelle palestre scolastiche (esercizi a corpo libero, pallavolo, basket), anche partite calcio a cinque, il Karate e il basket paralimpico oltre a poter ospitare le attività agonistiche di associazioni sportive affiliate al Coni e al Cip che operano nel territorio comunale di Cosenza.

La struttura da diversi anni si trova in una condizione di degrado e abbandono ed è stata al centro di roventi polemiche politico-amministrative. A breve iniziera dunque una nuova vita per l’impianto di Donnici.