San Giovanni in Fiore, aggredita la consigliera Angela Angotti

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La consigliera comunale di San Giovanni in Fiore Angela Angotti denuncia l’aggressione da parte un’esponente della Giunta di Barile.

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Grave episodio ai danni della consigliera comunale di opposizione, Angela Angotti, nonché capogruppo in seno al consiglio comunale di Forza Italia. A quanto la stessa Angotti riferisce sarebbe stata aggredita, sotto il Comune da Giovanna Straface, componente della Giunta del sindaco Mimmo Barile, sporgendo subito denuncia presso la locale caserma dei carabinieri di San Giovanni in Fiore.

LA DENUNCIA DI ANGOTTI

I fatti sarebbero accaduti nella serata di lunedì, quando la consigliera comunale Angotti era a portare solidarietà al gruppo degli Invisibili che stanno protestando da giorni sotto il Palazzo di città. Ad un certo punto (stando a ciò che ha riferito la consigliera comunale di opposizione) è stata aggredita verbalmente dall’assessora comunale. Dalle parole, poi, si sarebbe passati ai fatti. Infatti, facendo l’inversione di marcia con la sua macchina, sarebbe stata sfiorata ad una gamba dalla macchina dell’assessora comunale.

Solo grazie alla presenza dei presenti, la consigliera comunale Angotti avrebbe evitato conseguenze più gravi. Tutto ciò è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Fiore. I militari dell’Arma stanno visionando anche le immagini delle telecamere collocate nei pressi del Comune. Naturalmente le indagini sono in corso ed è d’obbligo usare il condizionale prima che si arrivi alle conclusioni dell’incresciosa vicenda.