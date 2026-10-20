San Giovanni in Fiore, Straface smentisce Angotti: “Accuse false e diffamatorie”

3 minuti per la lettura

E’ scontro a San Giovanni in Fiore tra Angotti e Straface: dopo la denuncia della consigliera, l’assessora respinge le accuse

“Respingo categoricamente le accuse di minacce e di un tentativo di investimento: tutelerò la mia onorabilità in ogni sede”. Ad affermarlo è l’assessore Giovanna Straface a seguito della denuncia della consigliera Angotti, fornendo così i suoi chiarimenti.

“Tra me e la consigliera vi è stata una discussione verbale accesa sulla vertenza dei lavoratori ‘Invisibili’, alla presenza di numerose persone – racconta Straface – . Ho ricordato che il sindaco si era già recato in Regione e aveva atteso per ore senza ottenere la risposta auspicata. Quando mi è stato detto che avrei dovuto andarci io, ho risposto che sarei stata disponibile a farlo anche immediatamente, qualora ciò fosse servito a sostenere i lavoratori”.

“Smentisco categoricamente di avere pronunciato le frasi offensive e la minaccia di prenderla a schiaffi che mi vengono attribuite”. E aggiunge: “Respingo con altrettanta fermezza e indignazione la ricostruzione relativa alla mia automobile. Non ho tentato di investire la consigliera, non ho effettuato alcuna manovra diretta contro di lei e la mia auto non ha mai toccato la sua gamba. Si tratta di accuse gravissime, false e lesive della mia dignità personale e professionale, che dovranno essere verificate alla luce di riscontri oggettivi.

Il piazzale era pieno di persone e ho manovrato la vettura con prudenza e a velocità molto ridotta. La mia auto è dotata di una telecamera posteriore che mi assiste durante la manovra. Saranno le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e le testimonianze di chi era sul posto a consentire una verifica della dinamica”.

Chieste le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza

“Nella mattinata odierna ho già chiesto al comandante della Polizia municipale e al segretario generale la conservazione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Chiedo inoltre che le immagini siano acquisite con urgenza dalle autorità competenti e che siano ascoltate tutte le persone che hanno assistito ai fatti. Le immagini e le testimonianze potranno contribuire a ricostruire con chiarezza quanto realmente accaduto e a verificare l’infondatezza delle accuse”.

E’ così che intende procedere l’assessora Straface puntualizzando ancora quanto accaduto. “Ho difeso il mio ruolo istituzionale e la mia persona di fronte a offese rivolte nei miei confronti, senza mai pronunciare minacce o compiere gesti aggressivi, richiamando la differenza tra i nostri percorsi di studio e professionali. Nulla di quanto avvenuto autorizza ad attribuirmi minacce, insulti o gesti che non ho mai pronunciato né compiuto”.

“Non consentirò che la mia persona, il mio ruolo e la mia onorabilità vengano esposti attraverso una ricostruzione falsa e gravemente diffamatoria – prosegue – . Tutelerò la mia reputazione in tutte le sedi competenti, civili e penali, nei confronti di chiunque abbia contribuito alla diffusione di accuse non veritiere”.

“Mi rivolgerò alle autorità per rendere la mia ricostruzione completa e fornire ogni elemento utile all’accertamento dei fatti. Chiedo inoltre agli organi di informazione che hanno riportato tali accuse di pubblicare con adeguata evidenza questa mia smentita e di verificare con rigore quanto dichiarato”. E conclude: “La vertenza dei lavoratori merita risposte serie e concrete. Anche quanto accaduto tra rappresentanti istituzionali deve essere ricostruito sulla base di fatti verificabili, testimonianze e immagini, non di accuse infondate”.