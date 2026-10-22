Cosenza, 74 domande per il bando “Aiuti alle imprese”

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Sono pervenute 74 domande per il bando “Aiuti alle imprese” finanziato nell’ambito della programmazione di Agenda urbana Cosenza-Rende

COSENZA – Sono 74 le domande presentate dalle imprese del territorio comunale di Cosenza per l’Avviso pubblico “Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende – Aiuti alle Imprese”, finanziato nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. Un primo dato significativo per una misura promossa dall’Amministrazione comunale a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese e per favorire nuove iniziative imprenditoriali. La commissione di valutazione si è già insediata e ha avviato i propri lavori. La conclusione della procedura, con la pubblicazione della graduatoria, è prevista entro il prossimo 15 novembre, secondo il cronoprogramma indicato dall’Amministrazione comunale.

DOTAZIONE DI 800MILA EURO

Per il Comune di Cosenza, l’Avviso mette a disposizione una dotazione finanziaria di 800 mila euro, dei quali 400 mila riservati agli interventi nel Centro storico. I contributi a fondo perduto sono destinati a sostenere progetti di investimento delle imprese, con un contributo massimo di 30 mila euro e percentuali di agevolazione che possono raggiungere il 75% per le imprese esistenti e l’80% per quelle di nuova costituzione, secondo le condizioni previste dall’Avviso.

«Le 74 domande presentate a Cosenza – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – rappresentano un segnale di attenzione da parte del nostro sistema imprenditoriale verso un’opportunità concreta di investimento e crescita. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di destinare risorse importanti al sostegno diretto delle imprese, nella consapevolezza che la vitalità economica di una città dipenda anche dalla capacità di accompagnare chi produce, innova e crea lavoro. Continuiamo a lavorare per rendere Cosenza più dinamica e competitiva, valorizzando le energie imprenditoriali del territorio e creando condizioni favorevoli allo sviluppo».

«Il dato delle domande pervenute – evidenzia l’assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Turismo, Rosario Branda – conferma l’importanza di mettere a disposizione delle imprese strumenti concreti. Per noi il bando non è un intervento isolato, ma è parte di una strategia più ampia che mette in relazione commercio, artigianato, attività produttive e turismo. Vogliamo contribuire a costruire una città nella quale le imprese possano investire, innovare e trovare nuove opportunità di mercato, rafforzando al tempo stesso la qualità e l’attrattività del tessuto urbano».

Particolare attenzione è stata riservata al Centro storico, al quale è destinato il 50% delle risorse comunali previste dall’Avviso. «Una scelta precisa – rimarca ancora il Sindaco Franz Caruso – che punta a sostenere le attività economiche, a favorire il recupero di vitalità del tessuto commerciale e produttivo e a valorizzare una parte fondamentale dell’identità cittadina».