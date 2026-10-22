Cosenza, nasce “Cantiere democratico per la Calabria”

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Nasce “Cantiere democratico per la Calabria”, la presentazione dell’iniziativa del Partito democratico a Cosenza

COSENZA – Non immobilismo o né disimpegno, ma forza e determinazione per ripartire insieme. È da questo spirito che nasce “Cantiere Democratico per la Calabria”, la nuova iniziativa del Partito democratico, presentata il 21 ottobre al Caffè Telesio di Cosenza: un laboratorio politico, che punta a ricucire le divisioni, chiamare a sé i militanti e rimettere i territori e le loro esigenze, dando vita a una nuova stagione di partecipazione e confronto.

LE PAROLE DI DE LUCA

«Cantiere democratico non è una corrente, è un’area di pensiero che vuole rilanciare lo spirito proprio del partito: un’esperienza condivisa con la comunità» spiega Francesco De Luca. L’obiettivo è ricostruire una presenza reale e costante, fatta di incontri e ascolto, strumenti fondamentali per interpretare la complessità provinciale. «Esprimiamo un’esigenza di rinnovamento, che non significa disconoscere il lavoro di chi ha operato finora, ma assumersi la responsabilità di aprire le porte al contributo di tutti».

Un percorso che nasce anche dalle tensioni che hanno segnato l’assemblea del luglio scorso, finite col commissariamento affidato a Claudio Stefanazzi. La chiave è voltare le spalle al passato, trasformare l’amarezza in nuova linfa e guardare al futuro. «Il commissario ha il nostro supporto, ma abbiamo l’esigenza morale e sociale di continuare a esercitare il nostro ruolo» prosegue De Luca, lasciando intendere il nuovo clima di collaborazione istituitosi. La sfida, come il nome del progetto lascia intendere, è costruire una casa comune, aperta a chiunque, anche a coloro i quali si sono allontanati.

«Non vogliamo sostituirci al partito, ma essere uno strumento di impulso. Vogliamo un Pd che discuta, elabori, metta insieme i territori e sappia trovare una sintesi politica. Organizzeremo assemblee zonali e avvieremo una campagna itinerante per comprendere i bisogni delle diverse realtà territoriali e costruire una proposta politica chiara» conclude De Luca, posando la prima pietra di un progetto politico dallo spirito libero e aperto e che ha già l’appoggio di ben 73 comuni.

GLI ALTRI INTERVENTI

Anche Sergio De Simone richiama alla partecipazione e all’impegno: «Vogliamo far ritornare i militanti, i simpatizzanti e i disaffezionati protagonisti di questo nuovo processo. Andiamo oltre le polemiche: noi vogliamo misurarci sul territorio e sulle cose da fare per aiutarlo». Infine, il progetto trova il sostegno anche di Damiano Covelli, che pone l’accento sulla necessità di farsi trovare pronti per le nuove sfide che lo attendono: le amministrative di Cosenza e le elezioni nazionali.

«Cantiere democratico rappresenta la voglia di continuare a impegnarsi per costruire una società migliore. La nostra arma è la forza e la passione di quelli disposti a mettersi in gioco per ricostruire un Pd nazionale, calabrese e cittadino solido» commenta. Così il Pd si prepara a un nuovo capitolo della sua storia: un vascello che non ha bisogno di capitani, ma che solca i mari spinto dal vento della cooperazione, dell’impegno e del confronto.