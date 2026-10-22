Cosenza, Stefanazzi: «Il candidato a sindaco lo sceglie Roma»

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La posizione del neo commissario provinciale del Pd Claudio Stefanazzi sul prossimo candidato a sindaco di Cosenza

COSENZA – «Il candidato sindaco di Cosenza lo sceglie Roma e le fratture nel Pd bruzio diretta conseguenza di frizioni di natura personale», con queste parole il neo commissario della Federazione provinciale Pd Cosenza, Claudio Stefanazzi, approccia la riunione del direttivo del Circolo cittadino del Pd “Marica Zuccarelli”. Dopo una prima tappa Stefanazzi è dunque tornato nel capoluogo bruzio.

«C’è un partito vivo perché la provincia di Cosenza e la città dei bruzi sono un punto di riferimento per la sinistra di questo Paese. Sento la responsabilità di muovermi in un ambito che ha visto personaggi di grandissimo spessore dal punto di vista intellettuale e politico. So che è un momento complesso, come lo è peraltro in altre parti d’Italia e che bisogna avere la pazienza per venire fuori a questa situazione», rileva.

LE PROSSIME SFIDE ELETTORALI

«Sono ottimista, penso che ci sono tante risorse e soprattutto abbiamo delle sfide importanti: le primarie, le amministrative e le politiche, e nessuno si può sottrarre alla responsabilità che il Pd – come forza di maggioranza del centrosinistra – deve avere in ogni luogo, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale».

«Al sindaco Franz Caruso ho ribadito una cosa ovvia. La candidatura di Cosenza è una decisione – essendo un capoluogo di provincia importante – che sta interamente sul tavolo nazionale. Va gestita insieme alle altre candidature in uno schema che mette insieme tutte le forze della coalizione del centrosinistra. Quindi è una partita che si giocherà sul livello nazionale e che immagino troverà a breve una risoluzione», ha aggiunto.

IL NODO DEL DOPPIO GRUPPO CONSILIARE

Un passaggio anche sul segretario regionale Nicola Irto: «Abbiamo un’introduzione costante e continua, lo aggiorno di tutti i passaggi e c’è una piena sintonia oltre a un bellissimo rapporto e un’amicizia». Il commissario affronta poi la grana della spaccatura presente all’interno del Consiglio comunale: «Questo del doppio gruppo Pd all’interno del Consiglio comunale di Cosenza è un’anomalia che bisogna sanare, su questo non ci sono dubbi. Sono certo che in realtà non ci siano questioni di natura politica. Ho l’impressione che ci siano delle questioni di natura personale che vanno affrontate con buon senso e con l’intelligenza. Sono convinto che tutti, avendo delle sfide importanti davanti, alla fine faranno il loro dovere».