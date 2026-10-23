Cosenza, il circolo Pd insiste: «Un unico gruppo consiliare»

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Il direttivo del circolo del Pd di Cosenza insiste sulla ricomposizione di un unico gruppo in Consiglio comunale

COSENZA – Ricomporre il gruppo consiliare del Partito democratico ponendo fine a imbarazzanti ambiguità. Nel giorno in cui il neo commissario provinciale ha ribadito senza fronzoli che il candidato a sindaco è una “prerogativa” romana nell’ottica dell’unità della coalizione di centrosinistra, il direttivo del circolo Pd di Cosenza “Marica Zuccarelli”, ha posto l’accento sulla necessità di ricompattare il gruppo consiliare del Pd. Un input giunto dallo stesso Stefanazzi nel corso del direttivo. Ad oggi, lo ricordiamo, l’originario gruppo del Pd è composto dal capogruppo Francesco Graziadio, Gianfranco Tinto, Aldo Trecroci e Concetta De Paola. Il gruppo “Pd Cosenza” è invece costituto dal capogruppo Francesco Alimena, Giuseppe Mazzuca, Assunta Mascaro e Massimiliano D’Antonio.

I LAVORI DEL DIRETTIVO

​La relazione , svolta dalla segretaria del circolo, Rosi Caligiuri, ha posto in evidenza il valore strategico, che anche grazie alla disponibilità della presenza del commissario Stefanazzi, «quale segnale chiaro di un Partito Democratico che intende ripartire dall’ascolto, dal radicamento territoriale e dall’assunzione di responsabilità politica». L’apertura dei lavori ha posto al centro l’analisi dello stato di salute del Partito Democratico in Calabria. È emersa la necessità «di rilanciare l’azione politica sui territori con una più stretta sinergia tra tutte le diverse articolazioni del partito stesso in un ottica di unità».

«È proprio in questa prospettiva che, per tornare a vincere e continuare a garantire un buongoverno solido e credibile alla città di Cosenza, emerge la necessità imperativa di ritrovare l’unità che deve configurarsi come un progetto politico riconosciuto e accattivante per i cittadini, fondato su idee chiare, tutela dei diritti e capacità di incidere nella realtà», si legge in una nota del circolo.

IL NODO DEL DOPPIO GRUPPO CONSILIARE

«Anche a tal fine, il direttivo del circolo , accogliendo l’invito di Stefanazzi, ha deliberato all’ unanimità la scelta di andare verso una ricomposizione unitaria della rappresentanza dei PD attraverso il superamento dei due attualmente presenti per la costituzione di un unico gruppo consiliare». A questo proposito, il presidente del consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca e il consigliere Francesco Alimena, hanno dato, nella stessa riunione, piena disponibilità a lavorare per facilitare questo percorso unitario. «Un percorso di ricomposizione necessaria che deve fondarsi sul confronto trasparente, sulla pari dignità e sulla condivisione di ruoli, compiti e visioni per dare stabilità e spinta propulsiva all’amministrazione cittadina», si legge ancora. Certo, resta da capire ora quale sarà l’approccio di Graziadio & C. Un particolare non di poco conto.

Al centro della discussione vi è stata anche l’agenda delle prossime iniziative pubbliche, con l’ufficializzazione delle date della Festa dell’Unità di Cosenza, che si terrà il 5 e 6 novembre.

​A tirare le fila del dibattito ed espletare le conclusioni dei lavori è stato Stefanazzi, il quale, raccogliendo le sollecitazioni emerse dalla relazione introduttiva e dai numerosi interventi, si è fatto carico della responsabilità di operare in stretta sinergia con le rappresentanze territoriali sia a livello cittadino che provinciale.